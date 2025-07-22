شركة “SpaceX” تحرك ما قيمته 153 مليون دولار من البيتكوين لأول مرة منذ 3 سنوات

قامت شركة “SpaceX”، المملوكة لـ “إيلون ماسك”، بتحريك أكثر من 1300 بيتكوين بقيمة تقارب 153 مليون دولار من محفظة مرتبطة بها، في أول نشاط تشهده المحفظة منذ ثلاث سنوات، وفقا لبيانات “Arkham Intelligence”.

وعلى الرغم من عدم وضوح الدافع المباشر وراء هذه الخطوة، يُرجّح أنها تأتي ضمن إعادة تنظيم البنية التحتية للتخزين، وليس بهدف البيع أو التصفية.

لا تزال المحفظة التي تحمل تصنيف “SpaceX” تحتفظ بما يزيد عن 6900 بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية حاليا بنحو 810 مليون دولار، ما يؤكد استمرار استراتيجية الاحتفاظ طويلة الأجل التي تتبعها الشركة، على غرار ما تقوم به شركة “تسلا”، الشقيقة في ملكية “ماسك”.

وتشير بيانات “Arkham” إلى أن شركتي “تسلا” و”SpaceX” كانتا تحتفظان، بحلول منتصف عام 2025، بما يقرب من ملياري دولار من البيتكوين.

وتُظهر التقارير المالية الأخيرة أن “تسلا” وحدها تحتفظ حاليا بحوالي 11,509 بيتكوين، تم الاستحواذ عليها بمتوسط سعر يقارب 32,000 دولار للعملة، ما يضع الشركتين في موقع يحقق أرباح غير محققة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وتزامنت هذه التحركات مع بلوغ البيتكوين أعلى مستوياته التاريخية عند نحو 122,800 دولار، قبل أن يتراجع إلى ما يزيد عن 118 ألف دولار وقت إعداد التقرير.

هذا الارتفاع حفّز تحركات ملحوظة من قبل مستثمرين قدامى، بما في ذلك سحب 80,000 بيتكوين من أحد العناوين المرتبطة بما يُعرف بـ”عصر ساتوشي”، مما يعكس ديناميكية جديدة في السوق وسط مستويات غير مسبوقة من النشاط والاهتمام المؤسساتي.

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