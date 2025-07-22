مكتب FBI ينهي تحقيق مع مؤسس منصة الكريبتو "كراكن": التفاصيل

أنهى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية تحقيقهما مع “جيسي باول”، المؤسس المشارك لمنصة “كراكن”، بشأن مزاعم تتعلق باختراق حسابات منظمة غير ربحية كان قد أسسها.

التحقيق، الذي بدأ في عام 2022، كان مرتبطا بنزاع داخلي مع مركز “فيرج” للفنون، حيث اتُهم “باول” بحجب الوصول إلى رسائل إلكترونية خاصة بالمنظمة، وهي اتهامات أنكرها بشكل قاطع.

في عام 2023، قامت السلطات الفيدرالية بتفتيش منزل “باول” في لوس أنجلوس ومصادرة عدد من الأجهزة الإلكترونية ضمن إجراءات التحقيق.

وقد أكدت وزارة العدل لاحقا أن هذه المداهمة لم تكن مرتبطة بأي نشاط يخص منصة “كراكن” لتداول العملات الرقمية.

وفي تطور لاحق، رفع “باول” دعوى مدنية ضد أعضاء مجلس إدارة مركز “فيرج”، متهما إياهم بمحاولة عزله من المنظمة ومنعه من الوصول إلى حساباتها الرقمية، في خطوة وصفها بأنها كانت بدوافع شخصية.

ومع صدور خطاب رسمي من وزارة العدل يُعلن إغلاق التحقيق، اعتبر محامي “باول”، “براندون فوكس”، أن القرار يشكّل خطوة هامة نحو استعادة سمعته وتعزيز الثقة التنظيمية بمنصة “كراكن”.

وقد أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأجهزة الإلكترونية التي صودرت خلال المداهمة، ما يختتم فصلا قانوني شائك بالنسبة للسيد “باول” والمنصة التي شارك في تأسيسها.

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