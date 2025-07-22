ويسترن يونيون تستكشف طرح عملات مستقرة في محافظها الرقمية

تستعد شركة “ويسترن يونيون” للدخول إلى عالم العملات الرقمية المستقرة، في خطوة تعكس توجه استراتيجي لمواكبة التحول الرقمي في القطاع المالي، وذلك بعد الزخم الذي أحدثه قانون “GENIUS” الجديد في الولايات المتحدة.

في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أكد “ديفين ماكجراناهان”، الرئيس التنفيذي لويسترن يونيون، أن الشركة تبحث بجدية في فرص دمج العملات المستقرة ضمن محافظها الرقمية، وتعمل حاليا على استكشاف شراكات تتيح تقديم خدمات متقدمة تُمكّن المستخدمين من شراء وبيع العملات المستقرة، سواء ضمن المنصة أو من خلال قنوات خارجية.

وأشار “ماكجراناهان” إلى أن الشركة لا تعتبر العملات المستقرة تهديد، بل فرصة لتعزيز الابتكار، مؤكدا أن ويسترن يونيون، بتاريخها الممتد منذ 175 عام، تسعى للاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لتقديم حلول مالية أكثر كفاءة وشمولا.

تتمثل أبرز مجالات التركيز بالنسبة لويسترن يونيون في ثلاث نقاط:

تسريع التحويلات المالية عبر الحدود.

تسهيل التحويل بين العملات المستقرة والعملات التقليدية

توفير أدوات لحماية القيمة في الأسواق التي تعاني من تقلبات اقتصادية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على قانون “GENIUS”، الذي يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة بشكل اتحادي، من خلال اشتراط دعمها الكامل بالدولار أو أصول سائلة أخرى، وفرض تدقيقات دورية على الجهات المصدرة الكبرى، إضافة إلى وضع ضوابط على مشاركة الكيانات الأجنبية في هذا المجال.

الخطوة التي تخطط لها ويسترن يونيون تعكس إدراك متزايد من القطاع المالي التقليدي بأهمية العملات الرقمية المستقرة، خاصة مع ازدياد وضوح الأطر التنظيمية، ما يُمهّد الطريق لاعتماد أوسع واستخدامات عملية أكثر في الحياة اليومية.

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