تصفية عملات رقمية بقيمة 585 مليون دولار: هل سيفقد السوق توازنه ويهبط؟

شهد سوق العملات الرقمية موجة تصفية كبيرة تجاوزت قيمتها 585 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، حيث خسر أكثر من 161 ألف متداول مراكزهم وسط ارتفاع حاد في التقلبات.

وكانت الايثيريوم الأكثر تضررا بخسائر بلغت 182 مليون دولار، تلتها بيتكوين بخسائر وصلت إلى 104 ملايين دولار، ما يعكس حالة من التوتر وعدم اليقين المتزايد في السوق.

من حيث منصات التداول، تصدّرت بينانس عمليات التصفية بأكثر من 26 مليون دولار، تبعتها “Bybit” و “OKX”.

وتركزت غالبية التصفية في مراكز الشراء الطويلة، التي تجاوزت قيمتها 407 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أن العديد من المتداولين كانوا يتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي.

إلا أن السوق فاجأهم بتصحيحات مفاجئة أدت إلى تفعيل أوامر إيقاف الخسارة على نطاق واسع.

فنيا، أظهرت الايثيريوم علامات على الضعف بعد محاولتها الفاشلة لاختراق مستوى 3800 دولار، إذ تراجع السعر بشكل حاد مع انخفاض ملحوظ في حجم التداول، مما يعكس حالة من الإرهاق الشرائي.

أما البيتكوين، التي يتم تداولها حاليا دون مستوى 120,000 دولار، فقد كسرت خط اتجاه صاعد، مع بقاء الهيكل الفني العام مستقرا، لكن ضعف السيولة يزيد من ضبابية التوقعات.

في حال فشل البيتكوين في استعادة مستوى 120,000 دولار، فقد تتجه لاختبار دعوم أقرب عند 114,000 وربما 110,000 دولار. ويعكس هذا السيناريو هيمنة المديونية المرتفعة على السوق، حيث تؤدي التحركات المعاكسة للتوقعات إلى تداعيات متسلسلة بدلا من مجرد جني أرباح.

وبينما لا يمكن وصف الوضع الحالي بانهيار شامل، إلا أن مؤشرات التباطؤ في الزخم وتراجع الثقة قد تمهد لمزيد من التذبذب أو الهبوط.

وفي ظل احتمالات تصاعد التقلبات، يُنصح المتداولون بالحذر وتفادي التعرض الزائد على الأصول عالية المخاطر، ريثما تتضح الصورة أكثر في الأيام القادمة.

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