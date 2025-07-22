منصة Polymarket تستعد للعودة إلى الولايات المتحدة من خلال استحواذ بورصة QCEX مقابل 112 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 03:56 مساءً - أعلنت منصة المراهنات اللامركزية Polymarket عن استحواذها على بورصة المشتقات ومركز المقاصة المرخصين في الولايات المتحدة QCEX، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون دولار، مما يمهّد الطريق لعودة Polymarket إلى السوق الأمريكية بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

ووفقًا لموقع QCEX الإلكتروني، فإن البورصة والمقاصة تتخذان من بوكا راتون في ولاية فلوريدا مقرًا لهما، وتخضعان معًا لإشراف لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

Polymarket هي منصة تنبؤات لامركزية تتيح للمستخدمين التداول على نتائج أحداث واقعية، مثل نتائج الانتخابات أو الأحداث الرياضية. ووفقًا لمنصة Token Terminal، تجاوز حجم التداول على المنصة 15 مليار دولار خلال العام الماضي.

وقال شين كوبلان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Polymarket، في بيان صحفي:

"من خلال الاستحواذ على QCEX، نُرسي الأساس لإعادة Polymarket إلى موطنها دخول السوق الأمريكية من جديد كمنصة منظمة ومتوافقة بالكامل تتيح للأمريكيين التداول بناءً على آرائهم".

حجم التداول على Polymarket. المصدر: Token Terminal

في يوم الثلاثاء، أفادت بلومبرغ بأن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أغلقتا تحقيقاتهما مع Polymarket. وكانت الجهات التنظيمية قد بدأت التحقيق حول ما إذا كانت المنصة قد قبلت تداولات من مستخدمين مقيمين في الولايات المتحدة.

وقد انسحبت Polymarket من السوق الأمريكية في يناير 2022 بعد تسوية اتهامات من لجنة تداول السلع الآجلة، والتي زعمت أن المنصة عرضت خيارات ثنائية قائمة على أحداث دون تسجيلها رسميًا. وضمن التسوية، دفعت Polymarket غرامة بقيمة 1.4 مليون دولار، ووافقت على حظر المستخدمين الأمريكيين من الوصول إلى أسواقها.

منافسو Polymarket ومقاومة أسواق التنبؤ

عند عودتها إلى السوق الأمريكية، ستواجه Polymarket بعض المنافسين المعروفين. فقد أطلقت منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية خدمة التنبؤات في الولايات المتحدة في مايو، بينما عقدت Kalshi شراكة مع منصة Robinhood لتوفير مجموعة من عقود أسواق التنبؤ.

وفي أواخر يونيو، أعلنت كل من Kalshi وPolymarket عن جولات تمويل جديدة: حيث جمعت Kalshi نحو 185 مليون دولار بتقييم بلغ 2 مليار دولار، بينما جمعت Polymarket نحو 200 مليون دولار بتقييم بلغ مليار دولار.

تُعتبر أسواق التنبؤ، التي تعتمد على ما يُعرف بـ"حكمة الحشود"، أداة قد تتيح للناس استشراف المستقبل، بحسب بعض المحللين. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه هذه الأسواق معارضة من جهات تنظيم المقامرة وبعض الدوريات الرياضية.