الخبراء: "مجرد نقطة انطلاق" مع انتهاء أسبوع الكريبتو على نغمة صعودية

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 02:28 مساءً - اختُتم "أسبوع الكريبتو" المعلن عنه بتحقيق تقدم تنظيمي كبير، من أبرز معالمه إقرار قانون GENIUS المنتظر، لكن خبراء القطاع يؤكدون أن هذا الوضوح القانوني لا يعدو كونه خطوة أولى على طريق طويل.

قال ليو فان، الشريك المؤسس لشركة Cysic، في تصريح لـCointelegraph: "الوضوح ليس نقطة النهاية، بل نقطة البداية." وأشار إلى الحاجة لمزيد من سلاسل الكتل القابلة للتوسع، وأنظمة تحقق فورية، وحلول حفظ موثوقة لتمكين التكامل الحقيقي مع العالم الواقعي.

وأضاف فان أن أسبوع الكريبتو قد حقق "وضوحًا قانونيًا"، مشيرًا إلى أن قانون GENIUS قد أقر رسميًا بأن ليس كل الأصول الرقمية تُعتبر أوراقًا مالية، ووصف ذلك بأنه "تحول أساسي" يوفر "إشارة انطلاق للمطورين والمستثمرين والمؤسسات للبناء والنشر ضمن أطر قانونية أوضح."

وأكد أن العملات المشفرة تُعترف بها أخيرًا كبنية تحتية أساسية، مما يمهّد الطريق أمام تكاملها في مجالات مثل التمويل والهوية والخصوصية. وقال: "مع بدء تشكّل الأسس القانونية، أصبح الطريق أكثر وضوحًا للاندماج في العالم الواقعي."

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الرئيس ترامب يوقع قانون جينيوس. المصدر: Paolo Ardoino

إقرار قانون GENIUS يؤكد أن التمويل اللامركزي "باقٍ ولن يزول"

وصف ألتان توتار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MoreMarkets، قانون GENIUS بأنه "أقوى مؤشر حتى الآن على أن التمويل اللامركزي (DeFi) قد ترسّخ فعليًا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت في سد الفجوة مع آسيا في تبني العملات الرقمية.

وأوضح توتار أن التشريع الجديد سيدفع باتجاه تبنٍ واسع النطاق للعملات المستقرة "بشكل ملموس"، مما يسمح بترميز أصول تقليدية مثل الذهب أو النفط، ويفتح أبواب التمويل اللامركزي أمام أسواق جديدة.

مع ذلك، حذر توتار من أن وضوح التنظيمات القانونية غالبًا ما يخدم المؤسسات أكثر من المستثمرين الأفراد، داعيًا إلى تطوير أنظمة دفع وتطبيقات وفرص ربح مخصصة للمستخدمين العاديين، لتجنّب ما وصفه بـ"فقاعة دوت كوم" خاصة بالكريبتو.

وبدوره، قال رايان تشاو، الرئيس التنفيذي لبروتوكول Solv، إن أسبوع الكريبتو "وضع الأساس القانوني للأصول الرقمية، مانحًا شرعية هيكلية طال انتظارها"، لينهي سنوات من الغموض التنظيمي الذي أعاق تبني المؤسسات للعملات الرقمية.

واعتبر أن التمييز الذي قدمه قانون GENIUS بين الأصول الرقمية اللامركزية والأوراق المالية التقليدية هو "إنجاز مفصلي"، يمنح المطورين والمستثمرين الثقة اللازمة للابتكار. وأضاف: "الوضوح ضروري، لكن المصداقية هي ما يُبني عليه السوق"، داعيًا إلى تطوير منتجات مثل "الائتمان المدعوم بالبيتكوين، والسندات الحكومية المُرمّزة، والعوائد المرتبطة بأصول حقيقية"، ضمن أطر شفافة وإجراءات امتثال متكاملة.

التنظيم وحده لا يكفي

سلّط ويل كاي، الرئيس التنفيذي لشركة VOOI والشريك المؤسس لـSymbiosis.Finance، الضوء على أن التنظيم وحده غير كافٍ. وأشار إلى ضرورة وجود بنية تحتية ناضجة، وتجارب استخدام مبسّطة، وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير فرص متكافئة للجميع.

وحذر من أنه "بدون هذه العناصر، قد تظل العملات الرقمية حبيسة منظومة نخبوية، بدلًا من أن تصبح معيارًا ماليًا عالميًا." وأضاف: "يجب على الصناعة أن تتوقف عن بناء الحلول لمجتمع الكريبتو فحسب، وتبدأ في البناء للجميع."

وقد تم تمرير قانون GENIUS الأسبوع الماضي في مجلس النواب بأغلبية تجاوزت 300 صوت، بما في ذلك دعم 102 نائب ديمقراطي، ويُعد القانون أول إطار تنظيمي اتحادي ينظّم عمل العملات المستقرة في الولايات المتحدة.