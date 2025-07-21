المتداول ذو الرافعة العالية جيمس وين يفتح صفقة شراء برافعة 25x على إيثيريوم و10x على PEPE

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 02:28 مساءً - قام جيمس وين، المتداول المعروف برهاناته الجريئة باستخدام الرافعة المالية في سوق العملات المشفرة، بفتح مركزين رئيسيين جديدين: صفقة شراء (Long) برافعة مالية قدرها 25 ضعفًا على عملة إيثيريوم (ETH)، وصفقة أخرى برافعة 10 أضعاف على عملة PEPE.

ووفقًا لبيانات أون تشين، تبلغ قيمة مركز وين في إيثيريوم 3,269 ETH أي ما يقارب 12.12 مليون دولار، بسعر دخول يبلغ 3,726.28 دولار. أما صفقة الشراء الخاصة بعقود kPEPE (وهو العقد الآجل لعملة PEPE مقابل الدولار على منصة Hyperliquid)، فتشمل نحو 812.16 مليون توكن، بقيمة تقارب 11.28 مليون دولار عند متوسط سعر دخول يبلغ 0.01358 دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، يحقق وين أرباحًا غير محققة قدرها 251,617 دولارًا من مركز PEPE، في حين يسجل مركزه على ETH خسارة غير محققة تتجاوز 62,700 دولار. مستوى التصفية لصفقة إيثيريوم يبلغ 3,492.8 دولار، بينما يقع مستوى التصفية لصفقة PEPE عند 0.012998 دولار.

دخل وين هذه المراكز بعد أن أودع 536,573 من عملة USDC في منصة Hyperliquid، وهي منصة تداول لامركزي للعقود الدائمة.

مراكز وين الجديدة عالية الرافعة المالية. المصدر: Lookonchain

عودة وين إلى التداول عالي الرافعة بعد خسائر فادحة

في وقت سابق من هذا الشهر، اختفى وين عن مواقع التواصل بعد تكبده خسائر كارثية. تم تعطيل حسابه على منصة X (تويتر سابقًا)، الذي كان تحت اسم “JamesWynnReal”، في 13 يوليو، وكان آخر تحديث في سيرته الذاتية يقول ببساطة: "مفلس".

إلا أن المتداول عاد الأسبوع الماضي وافتتح مركزين جديدين برافعة عالية، بما في ذلك صفقة شراء برافعة 40x على بيتكوين (BTC) بقيمة تتجاوز 19.5 مليون دولار، وصفقة شراء برافعة 10x على PEPE بقيمة تزيد عن 100,000 دولار.

اشتهر وين لأول مرة في مايو الماضي بعد تصفية مركزه في صفقة بيتكوين برافعة مالية بلغت 100 مليون دولار في 30 مايو، تلتها خسارة إضافية بقيمة 25 مليون دولار من مركز آخر في 5 يونيو. وقد زعم أن مستويات التصفية الخاصة به كانت مستهدفة عمدًا من قِبل لاعبين كبار في السوق.

وكتب وين في منشور على X يوم الثلاثاء: "توقيت مثالي لصفقة شراء برافعة 40x. ليست نصيحة مالية طبعًا. لكن صناع السوق انتهى لديهم البارود."

ضغط شرائي على مراكز البيع في إيثيريوم

رهان وين الجريء على إيثيريوم يأتي في وقت تشهد فيه العملة صعودًا قويًا خلال يوليو، ما أدى إلى أحد أكبر عمليات الضغط الشرائي (Short Squeeze) في تاريخ العملات المشفرة، وفقًا لتقرير The Kobeissi Letter. وقد ارتفعت ETH بنسبة 20% خلال أسبوع، مضيفة أكثر من 150 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ 1 يوليو.

ومع اقتراب ETH/USD من مستوى 3,700 دولار وسعيها لتجاوز أعلى مستوياتها في 2025، يتوقع المحللون أن تصل إلى 4,000 دولار قريبًا. وتشير تقديرات Kobeissi إلى أن ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 10% قد يؤدي إلى تصفية مراكز بيع بقيمة مليار دولار، خصوصًا أن العديد منها يستخدم الرافعة المالية.

في الوقت ذاته، تراجعت هيمنة بيتكوين السوقية إلى 61.4%، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس، مع اتجاه المتداولين إلى العملات البديلة مثل ETH وXRP.