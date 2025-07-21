ترقية Fusaka في شبكة إيثيريوم مقرّرة لشهر نوفمبر، وتحضيرات لترقية Glamsterdam التالية

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 12:51 مساءً - اختار مطورو إيثيريوم الأساسيون، بشكل مبدئي، شهر نوفمبر موعدًا لإطلاق الترقية الرئيسية المقبلة للشبكة، والتي تحمل اسم Fusaka، وتهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة وقابليتها للتوسع. وفي الوقت نفسه، من المقرر تأكيد الميزات التي ستتضمنها ترقية Glamsterdam التحديث التالي بعد Fusaka في الأول من أغسطس.

تسعى مجتمع إيثيريوم إلى تسريع وتيرة التحديثات وزيادة تكرارها، ومن المتوقع أن تأتي ترقية Fusaka بعد ستة أشهر من الترقية السابقة، Pectra، التي قدّمت ميزات مثل تجريد الحسابات، وزيادة حد التحصيص للمصادقين، وتحسين كفاءة الشبكات من الطبقة الثانية.

وبحسب مجموعة ethPandaOps، وهي مبادرة مجتمعية لتحسين شبكة إيثيريوم، ستُطلق الشبكة بيئة تطويرية جديدة (devnet) لترقية Fusaka يوم الأربعاء، على أن تتضمّن 11 مقترح تحسين لشبكة إيثيريوم (EIPs). من بين هذه المقترحات EIP-7825، الذي يهدف إلى زيادة مقاومة الشبكة للهجمات الخبيثة مع تعزيز قدرتها على التوسع.

كما اقترح المطورون رفع الحد الأقصى للغاز (gas limit) في شبكة إيثيريوم إلى 150 مليون. لكن، من أجل تسريع عملية الاختبار، تم استبعاد EIP-7907، والذي كان من شأنه مضاعفة حجم كود العقود الذكية المسموح به وإدخال قياسات جديدة لاستهلاك الغاز.

وفي أبريل الماضي، صرّح المطوّر الأساسي تيم بيكو أن ترقية EVM Object Format المثيرة للجدل لن تكون جزءًا من ترقية Fusaka.

الجدول الزمني لانقسام فوساكا الصلب القادم وانقسام غلامستردام الصلب اللاحق. المصدر: هذا الأسبوع في تطوير الإيثريوم

من المقرر أن يتم اختبار Fusaka على شبكتين تجريبيتين عامّتين في سبتمبر وأكتوبر، تمهيدًا لإطلاقها النهائي على الشبكة الرئيسية في أوائل نوفمبر.

في منشور على منصة X، عبّر عضو فريق دعم بروتوكول إيثيريوم، Nixo، عن قلقه من إطلاق Fusaka على الشبكة الرئيسية خلال هذا العام. وقال: "إذا أردنا الإطلاق بحلول Devconnect، فنحن بحاجة إلى جدول زمني صارم للغاية. سنتناول التفاصيل... هل يمكننا إصدار نسخ العملاء خلال شهر ونصف تقريبًا؟"

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر Devconnect في بوينس آيرس، الأرجنتين، بين 17 و22 نوفمبر.

وتأتي المهلة المبدئية لترقية Fusaka بينما يستعد مطورو إيثيريوم لجمع ملاحظات المجتمع حول ترقية Glamsterdam القادمة. وسيتم الإعلان عن الترقيات التي ستُدرج في هذه الترقية خلال اجتماع AllCoreDevs - Execution المقرر عقده في 1 أغسطس.

مقترحات حديثة لتحسين الشبكة

قال مطوّر إيثيريوم الأساسي، بارنابي مونّو، إنه ينبغي تقليص زمن الكتلة في شبكة إيثيريوم من 12 ثانية حاليًا إلى 6 ثوانٍ، مؤكدًا أن هذا التغيير سيُحسّن بشكل كبير تجربة المستخدم ويزيد من كفاءة التطبيقات اللامركزية الخاصة بالتمويل (DeFi DApps). وإذا تمت الموافقة على هذا المقترح، فمن المتوقع أن يتم إدراجه ضمن ترقية Glamsterdam، التي من المرتقب إطلاقها في عام 2026.

في سياق موازٍ، أبدى مصادقو إيثيريوم دعمهم لرفع الحد الأقصى للغاز إلى 45 مليون وحدة، مما من شأنه تقليل تكاليف المعاملات وتحسين قابلية الشبكة للتوسع. وكتب المؤسس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، على منصة X يوم الأحد أن "ما يقرب من 50% من الحصة التصويتية تدعم رفع حد الغاز في الطبقة الأولى إلى 45 مليونًا".