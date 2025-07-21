اللوبي المصرفي الأمريكي يعارض مساعي شركات الكريبتو للحصول على تراخيص مصرفية

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 11:21 صباحاً - حثّت مجموعات مصرفية أمريكية الجهة التنظيمية المصرفية في البلاد على تأجيل قرارها بشأن منح تراخيص مصرفية لشركات العملات المشفرة، معتبرة أن الموافقة على هذه الطلبات سيكون بمثابة "انحراف جوهري" عن السياسات الحالية.

وقد أرسلت جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA) إلى جانب اتحادات تمثل البنوك والاتحادات الائتمانية الأخرى، خطابًا إلى مكتب مراقب العملة (OCC) يوم الخميس، أعربت فيه عن قلقها من منح تراخيص مصرفية وطنية لشركات مثل Circle Internet Group وRipple Labs، قائلة إن هذه الخطوة "ستثير مخاوف كبيرة على صعيد السياسة والإجراءات".

وجاء في الخطاب: "هناك تساؤلات قانونية وسياسية جوهرية بشأن ما إذا كانت الخطط التجارية المقترحة من قبل المتقدّمين تنطوي فعلًا على الأنشطة الائتمانية التي تؤديها البنوك الوطنية القائمة على الثقة".

وتُعد كل من Circle وRipple وFidelity Digital Assets من بين مجموعة متزايدة من شركات العملات المشفرة التي قدمت مؤخرًا طلبات للحصول على تراخيص مصرفية من OCC. ستمكّن هذه التراخيص تلك الشركات من العمل كبنك فعلي، وتسوية المدفوعات بشكل أسرع، والخضوع لتنظيم على المستوى الفيدرالي، ما يتيح لها العمل في جميع الولايات الأمريكية.

المصارف تطالب بتجميد منح التراخيص لشركات الكريبتو

طالبت المجموعات المصرفية مكتب OCC بتأجيل قراره بشأن هذه التراخيص، مشيرة إلى أن الأجزاء العامة من الطلبات "لا تتضمن معلومات كافية تتيح للجمهور تقييم أو تقديم ملاحظات ذات معنى حول نماذج الأعمال المقترحة من قبل المتقدّمين".

وأضافت أن للجمهور الحق في مساءلة مكتب OCC في حال الموافقة، وأشارت إلى أن نماذج الأعمال التي تقترحها شركات العملات المشفرة "لا تتضمن الأنشطة الائتمانية التقليدية التي درجت البنوك الوطنية القائمة على الثقة على تقديمها تاريخيًا".

وجاء في الخطاب: "تقديم خدمات الحفظ للأصول الرقمية لا يُعد نشاطًا ائتمانيًا. ومنح تراخيص في حالات يغيب فيها النشاط الائتماني التقليدي — أو يكون ثانويًا على أقصى تقدير — سيمثّل تغييرًا جوهريًا في سياسة OCC، ويجب أن يتم فقط من خلال إشعار علني وفترة تعليق رسمية".

وحذّرت المجموعات من أنه إذا ما مُنحت شركات الكريبتو تراخيص كبنوك وطنية قائمة على الثقة تقدم خدمات مصرفية تقليدية مثل المدفوعات، فقد تسير شركات أخرى على نهجها، مما يشكّل "خطرًا ماديًا على النظام المصرفي والمالي في الولايات المتحدة".

ردود فعل داخل قطاع الكريبتو

وصفت كايتلين لونغ، مؤسسة بنك Custodia Bank المتخصص في العملات المشفرة، ما يجري بأنه "رد فعل مثير للاهتمام" من قبل اتحادات البنوك، وكتبت عبر منصة X يوم السبت أن الخلاف حول ما إذا كانت تراخيص الثقة يمكن أن تُستخدم "كتراخيص مصرفية بحكم الأمر الواقع" رغم أنها تتطلب رأس مال أقل بكثير، هو أمر "مرشح بشدة لأن يُحسم قضائيًا".

وأضافت لونغ: "رد فعل مثير من جمعيات القطاع المصرفي. إذا تحقق ما يخشونه، فلماذا لا تتحول البنوك التقليدية ببساطة إلى شركات ثقة وتواصل أعمالها الحالية بجزء يسير من متطلبات رأس المال والتنظيم؟"

من جهته، قال ألكسندر غريف، رئيس شؤون السياسات الحكومية في شركة الاستثمار Paradigm، تعليقًا على الخطاب إن "البنوك والاتحادات الائتمانية نادرًا ما تتفق على شيء. لكن يبدو أنهم يتفقون على أنهم سيواجهون أخيرًا بعض المنافسة من قطاع الكريبتو".

الاهتمام بالحصول على تراخيص مصرفية سيزداد

قال لوغان باين، المحامي المتخصص في الكريبتو في شركة Winston & Strawn، في تصريح لـCointelegraph، إن القوانين الجديدة الخاصة بالعملات المستقرة ضمن قانون GENIUS قد تدفع الشركات المُصدرة لتلك العملات إلى السعي للحصول على تراخيص مصرفية.

وأوضح أن الرخصة الجديدة التي يوفرها القانون تسمح فقط بإصدار عملات مستقرة، لكن الغالبية العظمى من الشركات التي تصدر عملات مستقرة تحت القانون الأمريكي اليوم تمارس أنشطة تتجاوز هذه الرخصة.

وأضاف باين أن الشركة المصدرة للعملة المستقرة ستظل بحاجة إلى تراخيص تحويل أموال على مستوى الولايات لتعمل على الصعيد الوطني، حتى مع رخصة GENIUS، مما يشكل حافزًا لها للتقدم بطلب للحصول على رخصة بنك وطني قائم على الثقة من OCC.

وقال إن هذه الرخصة "تسمح لها بإصدار عملات مستقرة والانخراط في مجموعة أوسع من الأنشطة، من دون الحاجة للحصول على تراخيص منفصلة في كل ولاية".

