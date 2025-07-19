أربع إشارات توحي بإقتراب تحوّل جذري في تقييم البيتكوين

سجّل سعر البيتكوين ارتفاع قياسي هذا الأسبوع، متجاوزا مستوى 123 ألف دولار، وسط أداء لافت فاق مؤشرات الأسواق التقليدية.

خلال 30 يوم، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 13%، مقارنة بـ4.73% لمؤشر “S&P 500″، ما يشير إلى تسارع كبير في شهية المستثمرين تجاه الأصل الرقمي، لا سيما في ظل تراجع أداء الأسهم.

هذا التفوق السعري انعكس في ارتفاع الارتباط الإيجابي بين البيتكوين و”S&P 500″ إلى 72% بحلول 11 يوليو، بعدما كان سلبيا في بداية الشهر.

ومع أن كليهما يتداولان قرب مستويات تاريخية، فإن وتيرة صعود البيتكوين أسرع، بفضل حجمها السوقي الأصغر وطبيعة سوقها النامية، فيما يلي أربع علامات تشير إلى تحوّل جوهري في تقييم البيتكوين:

اختراق سعري وتجاوز القيمة السوقية 2 تريليون:

بلغت القيمة السوقية للبيتكوين 2.34 تريليون دولار، بعدما أضافت تريليون دولار في نحو 13 شهر.

هذا النمو المتسارع، المدفوع بتدفقات من “وول ستريت” إلى صناديق العملات المشفرة المتداولة، ساهم في دفع البيتكوين لتتجاوز من حيث القيمة السوقية شركات كبرى مثل “جوجل”، بل وتتفوق على القيمة العالمية المتداولة للفضة. ومع اعتمادها على البلوكشين وسهولة نقلها عالميا، تبرز عملة البيتكوين كأصل بديل متفوق على المعادن التقليدية في بعض الجوانب.

اعتماد حكومي أمريكي في قطاع الإسكان:

لأول مرة، أصبح بالإمكان استخدام البيتكوين كضمان لقروض الإسكان الفيدرالية عبر برامج “فاني ماي” و”فريدي ماك”، دون الحاجة لتحويلها إلى دولار.

يمثل هذا التحول خطوة تنظيمية بارزة تعزز من شرعية العملات المشفرة، وتحوّلها من أداة استثمارية إلى أصل مالي قابل للإدراج في العمليات المصرفية التقليدية.

تزايد دخول المؤسسات ورؤوس الأموال الجريئة:

شهدت الأشهر الأخيرة تسارع في دخول المؤسسات والشركات إلى سوق البيتكوين.

أبرمت شركة “مورانو جلوبال” اتفاقية تمويل لشراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من بيتكوين، في خطوة تعكس ثقة الشركات الناشئة بأسواق الكريبتو كأداة للتحوط والتمويل.

وتتبنّى شركات أخرى استراتيجيات مماثلة، مما يُعيد تشكيل نموذج الاستثمار المؤسساتي في القطاع.

تحرّك مفاجئ لعناوين بيتكوين منذ عام 2011:

شهد السوق مؤخرا تحرك 80,000 بيتكوين ظلت مجمدة منذ عام 2011، ما أثار تكهنات حول نية أصحابها الاستفادة من موجة الصعود الحالية.

سواء تم بيع هذه العملات أم لا، فإن تحرّكها في هذا التوقيت يعكس تفاعل اللاعبين الكبار مع تغيرات السوق، في وقت يعود فيه رأس المال الجريء لدعم شركات البلوكشين الناشئة بمعدلات متزايدة، للمرة الأولى منذ ذروة 2022.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن البيتكوين تمر بتحوّل نوعي من أصل مضاربي إلى عنصر مركزي في النظام المالي العالمي.

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