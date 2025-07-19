سوق الكريبتو يفقد 100 مليار دولار بعد رفض سعر البيتكوين لمستوى 120 ألف دولار

توقّف صعود سعر البيتكوين عند حاجز 120 ألف دولار، أعقب ذلك تراجع بأكثر من ألفين دولار.

موجة التصحيح المتوقعة جاءت عقب ارتفاع قوي بلغ ذروته عند 123 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ العملة.

هذا الانعكاس السريع جاء نتيجة ضغوط جني الأرباح وقلق السوق من بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية لشهر يونيو.

وعلى الرغم من محاولات التعافي التي دفعت بالسعر إلى 121 ألف دولار لاحقا، لم يتمكّن سعر البيتكوين من اختراق هذا الحاجز، ما أدى إلى تراجعه مجددا إلى 117 ألف دولار، قبل أن يعاود السعر الاستقرار عند 118 ألف دولار.

وفي ظل هذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 2.35 تريليون دولار، مع تراجع هيمنته على السوق إلى ما دون 60%.

أما العملات البديلة، فقد شهدت تصحيحات أكثر حدّة.

فعلى الرغم من تسجيلها مكاسب قوية في نهاية الأسبوع، تراجعت معظمها خلال 24 ساعة الماضية.

عملة الريبل (XRP) ارتفعت مؤقتا إلى ما فوق 3.6 دولار، لكنها عادت وانخفضت إلى نحو 3.4 دولار.

سعر الإيثيريوم كذلك فقد قوته بعد أن لامس مستوى 3700 دولار، ليتراجع إلى أقل من 3600 دولار.

بينما عملة SUI كانت الأكثر تراجعا بين الأصول ذات القيمة السوقية الكبيرة، تبعتها HYPE، وXLM، وADA، وSOL، وLINK.

بينما سجلت عملة Doge وETC أداء أكثر ثبات مقارنة بباقي السوق.

بشكل عام، فقد السوق نحو 100 مليار دولار من قيمته منذ بلوغه 4 تريليون دولار، ليستقر الآن عند نحو 3.94 تريليون دولار.

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