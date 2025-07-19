تنفيذية: ارتفاع ميمكوين إلى 79 مليار دولار يعني أن رأس المال لا يجد وجهة أفضل

تام شمس - السبت 19 يوليو 2025 11:19 صباحاً - عبّر أعضاء في مجتمع العملات المشفرة عن آراء متباينة بشأن صعود قطاع الميمكوين، إذ احتفل البعض بارتفاع السوق، بينما اعتبره آخرون انتكاسة للقطاع.

وارتفعت القيمة السوقية لقطاع الميمكوين إلى 72 مليار دولار في يوليو، بزيادة 29% عن 55 مليارًا في 30 يونيو. وجاء هذا الصعود نتيجة مزيج من الحماس حول مبيعات ما قبل الإطلاق، وزخم المجتمعات، ومنصة إطلاق جديدة للميمكوين على شبكة سولانا بدأت تكتسب زخمًا.

ويوم الجمعة، ارتفعت القيمة السوقية للميمكوين أكثر، لتبلغ ذروتها عند 79 مليار دولار — ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 43% منذ نهاية يونيو. وبحلول وقت كتابة التقرير، تراجعت القيمة قليلًا إلى 78.81 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن المستثمرين الأفراد متحمسون لركوب الموجة والأرقام لافتة للأنظار، إلا أن قادة الصناعة منقسمون حول ما إذا كانت عودة الزخم إلى الميمكوين تمثل تطورًا إيجابيًا أم لا في منظومة العملات المشفرة.

القيمة السوقية لقطاع الميمكوين تبلغ 79 مليار دولار بتاريخ 18 يوليو. المصدر: CoinMarketCap

تنفيذي: الميمكوين تقوّض سمعة العملات المشفرة

بالنسبة لروّاد بناء المشاريع، مثل أنطوني أنزالوني المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة البلوكتشين من الطبقة الأولى Xion فإن جنون الميمكوين ليس احتفالًا بقدر ما هو انعكاس لمشكلات أعمق في الصناعة.

وقال أنزالوني لـCointelegraph إن الميمكوين "تقوم بعمل رائع ولكن في تدمير السمعة التي عمل كثير من المطورين بجد لبنائها في سبيل إضفاء الشرعية على هذا القطاع."

وأضاف أن الارتفاع في القيمة السوقية لا يعكس نضوج حالات الاستخدام الواقعية للعملات المشفرة لدى الناس.

وتابع قائلًا:

"أرى علاقة عكسية بين نجاح هذه الصناعة وبين القيمة السوقية لقطاع الميمكوين، لأنها توحي بأن رأس المال لا يجد مكانًا أفضل يذهب إليه."

الميمكوين "القطاع الأكثر جذبًا" في العملات المشفرة

في المقابل، دافع S وهو قائد مجتمع مشروع الميمكوين Neiro (ويستخدم اسمًا مستعارًا) عن قطاع الميمكوين، معتبرًا أنه لا يزال الجزء الأكثر جذبًا في منظومة الكريبتو.

وقال S لـCointelegraph إن مشاريع الميمكوين بدأت تُظهر مؤشرات نضج، مشيرًا إلى مشاريع مثل Pudgy Penguins وFloki وNeiro التي "تعمل على بناء تقنيات جديدة."

كما أضاف:

"لا شك أن الميمكوين تُعد فئة شديدة الأصالة في عالم الكريبتو، فبمجرد أن تظهر مؤشرات إيجابية في السوق، يتدافع الجنود في الخنادق وعشّاق الميمكوين لضخ رأس المال."

ووصف الميمكوين بأنها "ساخنة، قابلة للتسويق، وسهلة الفهم"، معتبرًا أنها تمثل نقيضًا للمشاريع المعقدة والمدفوعة من رؤوس الأموال الاستثمارية.

مزاج السوق حول الميمكوين "تحوّل بلا شك إلى الاتجاه الصعودي"

قال بيتر كوزياكوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mercuryo، لـCointelegraph إن المعنويات تظل المحرّك الأساسي في أسواق العملات المشفرة.

وأوضح أن هذا الارتفاع يعود إلى عوامل عدة، من بينها الطرح الأولي الأخير لعملة PUMP الذي جمع 500 مليون دولار في دقائق، وسهولة وصول الميمكوين إلى المستثمرين الأفراد، إلى جانب بلوغ بيتكوين (BTC) مستوى قياسيًا جديدًا.

وأضاف:

"بغض النظر عن آراء الناس تجاه هذه التوكنات، فقد نجحت في بناء قاعدة من المتابعين المخلصين الذين يقدّرون المشاركة في رحلتها."

ورغم امتناعه عن تقديم توقعات بخصوص القيمة السوقية المستقبلية، إلا أن كوزياكوف أكّد أن المزاج العام حول الميمكوين "تحوّل بلا شك إلى الاتجاه الصعودي."