شريك مؤسس في Morpho: شركات التكنولوجيا المالية ستنتقل إلى الإقراض اللامركزي خلال 3 سنوات

تام شمس - الجمعة 18 يوليو 2025 02:19 مساءً - قد تتخلى شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) عن خدمات الإقراض التقليدية، مع توفّر بدائل لامركزية تقدّم قروضًا بأسلوب أكثر سهولة ورسوم أقل.

تتيح بروتوكولات الإقراض اللامركزي (DeFi) للمستخدمين إقراض واقتراض العملات المشفرة بطريقة غير خاضعة للإذن، عبر العقود الذكية بدلًا من الاعتماد على وسطاء ماليين متعددين.

وبحسب مرلين إيغاليتي، الشريك المؤسس لمشروع Morpho ثاني أكبر بروتوكول إقراض لامركزي في القطاع فإن الكفاءة المتزايدة وسهولة الوصول في بروتوكولات الإقراض اللامركزي قد تدفع المزيد من شركات التكنولوجيا المالية إلى تفضيلها على البدائل المركزية.

وقال في مقابلة حصرية مع Cointelegraph على هامش مؤتمر EthCC 2025:

"أدركت شركات التكنولوجيا المالية أن دمج حلول DeFi هو خطوة استراتيجية. وإن لم تفعل ذلك، فسوف تتخلف عن الركب، لأن المنافسة بينها تتمحور حول تجربة المستخدم وجودة المنتج المقدم."

وأوضح إيغاليتي أن DeFi "يوفر عوائد أعلى"، وأن تبني المؤسسات المالية له "يساعدها على تقديم أفضل المنتجات المالية" في مجالي الإقراض والتداول.

وأضاف أن هذا الاتجاه سيدفع الغالبية العظمى من شركات التكنولوجيا المالية حول العالم إلى التحوّل نحو الإقراض اللامركزي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أكبر بروتوكولات الإقراض اللامركزي من حيث القيمة المقفلة (TVL). المصدر: DeFiLlama

تُعد Morpho ثاني أكبر بروتوكول إقراض في سوق العملات المشفرة، بإجمالي قيمة مقفلة تتجاوز 5.5 مليار دولار موزعة على 20 سلسلة بلوكتشين، وذلك خلف بروتوكول AAVE الذي يتصدر القطاع بـ31 مليار دولار، وفقًا لبيانات DeFiLlama.

يمكن أن تشكّل قروض DeFi شريان حياة ماليًا مهمًا للأفراد في أنحاء العالم الذين لا يستطيعون الوصول إلى البنية التحتية المصرفية التقليدية.

الطبيعة غير الخاضعة للإذن في DeFi تتجاوز القيود المصرفية التقليدية

تزداد الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية وعيًا بفوائد الطبيعة المفتوحة لـDeFi، والتي تُقصي الوسطاء الماليين وتُقلل من المخاطر المركزية في عمليات الإقراض والاقتراض.

وقال إيغاليتي إن شركات التكنولوجيا المالية التي تعتمد على البنية المصرفية التقليدية لا تزال عرضة لخطر فقدان تراخيصها أو فقدان الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مضيفًا:

"هل أنت تحت رحمة البنوك الكبرى؟ في DeFi، لا يوجد هذا القلق، لأن لا وجود لوسطاء بل إنك تثق في الكود نفسه."

وأشار إلى أنه رغم إدراك الشركات لهذه المزايا، إلا أن المنتجات اللامركزية المنظمة التي توفّر عوائد ثابتة قد تُحفّز المزيد من المؤسسات المالية على دخول مجال الإقراض اللامركزي مستقبلًا.

إجمالي قيمة الإقراض في DeFi. المصدر: DeFiLlama

بلغ إجمالي القيمة المقفلة في بروتوكولات الإقراض اللامركزي مستوى قياسيًا جديدًا عند 66.7 مليار دولار يوم الجمعة، وفقًا لبيانات DeFiLlama.

ويشكّل بروتوكول AAVE ما نسبته 47% من هذه القيمة، بإجمالي 31.7 مليار دولار، في حين تمثل Morpho أكثر من 8.2% بقيمة 5.5 مليار دولار.

ويمثل هذا النمو تعافيًا كبيرًا في قطاع الإقراض بالعملات المشفرة، بعد الانخفاض الذي بدأ في عام 2022 إثر انهيار عدد من مقدمي الخدمات المالية المركزية مثل Genesis وCelsius Network وBlockFi وVoyager، والتي تقدمت بطلبات إفلاس على مدار عامين نتيجة انهيار تقييمات السوق.