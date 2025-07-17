منصة “كوين بيس” تطلق تطبيق Base: منصة موحدة للتداول والدفع والتواصل والذكاء الاصطناعي

بدأت “كوين بيس” في طرح تطبيق جديد يُدعى “Base”، يمثل تحول جذري لمحفظتها الرقمية، ويجمع بين التداول والمدفوعات ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في تجربة موحدة على الهاتف المحمول.

التطبيق، الذي يُعد حاليا في مرحلة تجريبية محدودة لمستخدمين ضمن قائمة انتظار، يعتمد على شبكة Base – شبكة الطبقة الثانية المبنية على الايثيريوم – ويُعد أكبر خطوة استهلاكية في تاريخ كوين بيس الممتد 12 عام.

يرتكز التصميم الجديد على فكرة أن كل منشور يمكن أن يكون أصل رقمي قابل للتداول، مع واجهة اجتماعية شبيهة بتطبيق TikTok، وشاشة رئيسية مستوحاة من تطبيق “Farcaster”.

كل منشور يُسك عبر “Zora” ويمكن إكراميته أو تداوله بعملة USDC، مما يمنح المستخدمين ملكية مباشرة لمحتواهم.

إلى جانب الخلاصة الاجتماعية، يقدم التطبيق نظام دفع فوري باستخدام تقنية NFC، حيث تُرسل المدفوعات بعملة USDC بدون رسوم بنكية أو تأخير، ما يمثل بديل حقيقي لبطاقات فيزا أو ماستركارد في نقاط البيع.

من خلال دمج وكلاء ذكاء اصطناعي ضمن ميزة “Based Agent”، يمكن للتطبيق مراقبة المعاملات، وإعادة استثمار العوائد، وصياغة التحويلات بشكل شبه تلقائي.

هذه الخاصية تُبنى على “AgentKit”، وهي نسخة كوين بيس من أدوات الوكلاء الذكية التي طورتها “OpenAI”.

تطبيق Base يتكامل أيضا مع تطبيقات خارجية صغيرة (mini-apps)، تشمل ألعابا ومتاجر رقمية، مما يفتح المجال أمام المطورين لبناء اقتصاد متكامل ومربح على الشبكة.

ويأتي الإطلاق في توقيت حساس، بعد تفعيل “كوين بيس” لشراكات إستراتيجية مع “Shopify” عبر “rails USDC”، وإطلاق واجهة برمجة تطبيقات “Coinbase Payments”، ما يمهد لتجربة دفع فورية برسوم أقل من 1%.

رغم هذا الطموح، تبقى التحديات قائمة، من بينها التغيرات التنظيمية المحتملة من SEC، وسياسات آبل وقوقل التي قد تعيق مبيعات الأصول الرقمية، إضافة إلى تحديات الأداء التقني وسلوك المستخدم.

مع وصول عدد مستخدمي كوين بيس إلى 110 مليون مستخدم، وبلوغ عدد مستخدمي شبكة Base النشطين 32 مليون شهري، وتأمين أصول بقيمة 4 مليار دولار، يبدو أن الشركة تراهن على دمج البنية التحتية والتجربة اليومية في تطبيق واحد، وربما منافسة تطبيق “WeChat” الصيني.

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