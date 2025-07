محفظة Coinbase تتحول إلى تطبيق Base: تطبيق "كل شيء" في عالم العملات الرقمية

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 05:32 مساءً - أعلنت منصة التداول الأمريكية Coinbase عن تحويل محفظتها المعروفة باسم "Coinbase Wallet" إلى تطبيق جديد شامل يحمل اسم Base app، ليصبح بمثابة "تطبيق كل شيء" في مجال العملات الرقمية.

وقد كشفت الشركة عن تطبيقها الجديد يوم الأربعاء خلال مؤتمر "A New Day One" الذي أقيم في لوس أنجلوس، من خلال فيديو يستعرض كيف يجمع التطبيق بين وظائف المحفظة الرقمية والتداول والدفع، إلى جانب ميزات التواصل الاجتماعي والمراسلة.

وبحسب منشور على المدونة الرسمية لـCoinbase، فإن التطبيق الجديد سيجمع بين "الشبكات الاجتماعية، التطبيقات، الدردشة، المدفوعات، والتداول" مما يجعل محفظة Coinbase تتطور إلى أكثر من مجرد أداة لحفظ العملات.

وقال جون غراناتا، رئيس قسم المنتجات في تطبيق Base، إن الشركة صممت التطبيق لتوسيع نطاق "الحرية الاقتصادية، والإبداع، والابتكار"، مشيرًا إلى أن المحفظة قد تكون نقطة انطلاق نحو نوع جديد من الشبكات الاجتماعية.

وأضاف أن التطبيق لا يزال في مرحلته التجريبية (بيتا) مع قائمة انتظار، وهو مبني حول أربع تجارب أساسية: شبكة اجتماعية مفتوحة، مكان لاكتشاف التطبيقات واستخدامها، دردشة مشفرة، ومحفظة للتداول والمدفوعات.

Hello from @baseapp



Coinbase Wallet is now much more than a wallet. Your new home to create, earn, trade, discover apps, and chat with friends all in one place. pic.twitter.com/LICIDJwvEE