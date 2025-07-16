شركة “Talos” تستحوذ على منصة “CoinMetrics”: التفاصيل

أعلنت شركة “Talos”، مزودة البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات والمدعومة من بايبال وAndreessen” Horowitz”، عن استحواذها على “CoinMetrics”، المتخصصة في بيانات معاملات البلوكشين، في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، وفقا لمجلة فورتشن.

يساهم هذا الاندماج في إنشاء أول نظام مؤسساتي متكامل لإدارة البيانات والاستثمار في الأصول الرقمية، عبر دمج خدمات التداول وإدارة المحافظ من “Talos” مع تحليلات “CoinMetrics”، والبيانات التاريخية، ومنتجات المؤشرات.

وتستهدف الصفقة تلبية احتياجات المستثمرين المؤسسات مثل صناديق التحوط، البنوك، شركات الوساطة، ومديري الأصول، من خلال منصة واحدة توفر أدوات تنفيذ وتحليل سوقي موحد.

وتُعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ “Talos”، بعد عمليات استحواذ سابقة شملت “Skolem” في مجال التمويل اللامركزي، و”Cloudwall” لإدارة المخاطر، و”D3X” لهندسة المحافظ.

جمعت “Talos” حتى الآن أكثر من 145 مليون دولار من مستثمرين كبار، من ضمنهم بايبال وFidelity وCiti وBNY Mellon، وتجاوزت قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار.

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة متسارعة من الاندماجات في القطاع، منها استحواذ “Stripe” على “Bridge” مقابل 1.1 مليار دولار، وعمليات كوين بيس الأخيرة، بما في ذلك شراء “Deribit” مقابل 2.9 مليار دولار، واستحواذها على “Liquifi”.

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