ارتفاع سعر العملة الرقمية PUMP بعد عودة عمليات الشراء مع تزايد الجدل حول فائدتها!

سجّلت العملة الرقمية PUMP، التابعة لمنصة “Pump.fun” على شبكة سولانا، ارتفاع بنسبة 20% بعد أول عملية إعادة شراء تنفذها المنصة.

وبحسب تحليلات “Ember CN” بتاريخ 16 يوليو، أنفقت المنصة نحو 111,953 من عملة SOL (تعادل 18.34 مليون دولار) لإعادة شراء 3.04 مليار PUMP، بسعر متوسط بلغ 0.006 دولار.

عملية الشراء تم تمويلها من رسوم المنصة المخزنة في محافظها، والتي جمعت سابقا 187,770 SOL (30.59 مليون دولار).

بعد إعادة الشراء، لا تزال المنصة تحتفظ بـ69,420 SOL، ما يعادل 11.48 مليون دولار، مما يُتيح تنفيذ عمليات شراء إضافية مستقبلا.

هذا التوجه يُعد تحوّلا عن الممارسات السابقة للمنصة، التي اعتادت بيع رسومها مباشرة في السوق المفتوحة عبر منصة Kraken، وبلغ مجموع ما باعته خلال العام الماضي نحو 700 مليون دولار من SOL.

وقد انعكس الإعلان عن إعادة الشراء على السعر، إذ ارتفعت قيمة PUMP إلى 0.006782 دولار، لترتفع القيمة السوقية بالكامل إلى نحو 6.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك مشاريع طبقة ثانية مثل Optimism وArbitrum، كما دخلت العملة ضمن قائمة أعلى 20 عملة رقمية من حيث حجم التداول خلال 24 ساعة.

جدل حول العملة:

رغم الأداء السعري اللافت، أبدت “BitMart Research” تحفظات حول القيمة الجوهرية لـPUMP، مشيرة إلى أنها لا توفّر حقوق حوكمة، أو مشاركة أرباح، أو عوائد رسوم، مما يجعلها عرضة للتقلبات المعتمدة على الزخم الدعائي لا أكثر.

ورأت الشركة أن الاعتماد على الدعاية كعامل دعم رئيسي للرمز يمثل خطر على الاستدامة، خاصة في ظل تاريخ المنصة في تصريف رسومها بدلا من إعادة استثمارها في المجتمع.

كما نبّه التقرير إلى منافسة متنامية من منصات ناشئة مثل “letsbonk.fun”.

ورغم أن رمز BONK المنافس يفتقر بدوره إلى حقوق الحوكمة، إلا أنه يتميز بسيولة مدمجة وآليات انكماشية تعزز من عمق السوق وتدعم السعر على المدى الطويل.

لتخلص “BitMart” إلى أن مستقبل PUMP مرهون بقدرة فريق العمل على إنشاء قيمة رمزية حقيقية، واستعادة ثقة السوق بعد مرحلة من الضغط البيعي وفقدان الثقة المجتمعية.

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