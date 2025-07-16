نقطة تحول: شركة “Strategy” تمتلك حاليا 3% من إجمالي عملات بيتكوين المتداولة

أعلنت شركة “Strategy”، المعروفة سابقا باسم “MicroStrategy”، عن امتلاكها 3% من إجمالي عملات البيتكوين المتداولة، ما يعزز مكانتها كأكبر شركة مالكة للعملة الرقمية البيتكوين عالميا.

تُدير الشركة، بقيادة “مايكل سايلور”، محفظة تضم 601,550 بيتكوين، وهو ما يعادل 3% من إجمالي 19.89 مليون عملة تم تعدينها حتى الآن، أي ما يقارب بيتكوين واحد من كل 33 متداول في السوق.

وبالنظر إلى الحد الأقصى لإجمالي العرض والمحدد بـ21 مليون بيتكوين، فإن “Strategy” بحاجة إلى شراء نحو 29,000 عملة إضافية لتُعادل حصتها 3% من المعروض الكلي.

تُقدَّر التكلفة الإجمالية لمحفظة الشركة بحوالي 42.87 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء يبلغ 71,268 دولار للعملة الواحدة.

وبالقيمة السوقية الحالية، تصل قيمة الحيازة إلى نحو 71 مليار دولار، ما يضع الشركة أمام مكاسب غير محققة تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار.

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