فيتاليك بوتيرين يقترح "الحد الأدنى" كاستراتيجية لنجاح شبكات الطبقة الثانية

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 03:47 مساءً - بينما تواجه شبكات الطبقة الأولى ضغوطًا للحفاظ على أهميتها، يقترح مؤيدو إيثريوم مسارًا جديدًا للمضي قدمًا: أن تتحول شبكات الطبقة الأولى إلى شبكات طبقة ثانية على إيثريوم.

في يوم الإثنين، أثار جيسون شاسكين، المسؤول عن علاقات التطبيقات والبحوث في مؤسسة إيثريوم، نقاشًا واسعًا بقوله إن معظم شبكات الطبقة الأولى ستصبح شبكات طبقة ثانية على إيثريوم، مشيرًا إلى تحول شبكة Celo كمثال يحتذى به.

وأوضح شاسكين أن انتقال Celo أتاح لها تقليص التضخم، وتبسيط قاعدة الأكواد، وتسريع وقت إنشاء الكتل، وفي الوقت نفسه الاندماج في منظومة إيثريوم، التي وصفها بأنها "أكبر مجتمع للمطورين في عالم العملات المشفرة".

وفي يوم الأربعاء، انضم فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لإيثريوم، إلى الحوار واقترح مسارًا لمن يرغبون في بناء شبكات من الطبقة الثانية.

فيتاليك بوتيرين يرسم مسارًا لبناء شبكات L2

أكد بوتيرين ووسّع ما قاله شاسكين، مشيرًا إلى أن أفضل طريقة لبناء شبكة طبقة ثانية هي الاعتماد بالكامل على نقاط القوة في شبكة إيثريوم، والتي تشمل الأمان وتوافر البيانات ومقاومة الرقابة.

وأضاف أن الشبكات يمكنها تقليص منطقها إلى مجرد العمل كمنسق (sequencer) ومنشئ إثباتات (prover) فوق طبقة التنفيذ الأساسية.

وبدلاً من إعادة اختراع العجلة، اقترح بوتيرين أن تركز شبكات L2 على المهام الأساسية فقط: ترتيب المعاملات من خلال المنسق، وإنشاء إثباتات صحة التنفيذ من خلال المنشئ.

وأشار إلى أن هذا النهج يحقق "الحد الأدنى من الثقة والكفاءة" الذي سعت إليه شركات البلوكشين المؤسسية في العقد الماضي لكنها فشلت في تحقيقه. وكتب بوتيرين: "الآن، يمكنكم تحقيق ذلك مع شبكات L2 على إيثريوم. وقد رأينا بالفعل أمثلة ناجحة على أن ميزات الطبقة الأولى تحمي حقوق المستخدمين إذا حدث خلل في الطبقة الثانية".

تعكس تصريحات شاسكين وبوتيرين تحولًا في نهج بناء الشبكات. فمع تزايد قوة شبكة إيثريوم، يقترح الثنائي أن الخطوة الاستراتيجية الأذكى ليست منافستها، بل البناء فوقها.

مؤسسة إيثريوم تنشر خارطة طريق لدمج zkEVM

تصريحات بوتيرين جاءت بعد إعلان مؤسسة إيثريوم عن خطة لدمج الآلة الافتراضية القائمة على الإثباتات الصفرية (zkEVM) في الشبكة خلال عام واحد.

ففي 11 يوليو، نشرت المطورة صوفيا غولد من فريق دعم البروتوكولات في المؤسسة، خطة لاستبدال آلية تنفيذ الكتل التقليدية باستخدام إثباتات المعرفة الصفرية (ZK-proofs).

وبموجب هذا التغيير، سيتعين على المدققين التحقق من صحة الكتل عبر إثباتات ZK فقط، بدلاً من إعادة تشغيل جميع المعاملات للتحقق من صحتها، ما يقلل من التكاليف ويزيد من كفاءة الشبكة.