إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي يطيحان بكارتل سينالوا ويصادران عملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 03:47 مساءً - صادرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أكثر من 10 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بكارتل سينالوا الشهير، خلال عمليات نُفذت في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وجاءت المصادرة ضمن حملة وطنية موسعة أسفرت، منذ يناير 2025، عن ضبط 44 مليون قرص فنتانيل، و4,500 رطل من مسحوق الفنتانيل، ونحو 65,000 رطل من الميثامفيتامين، وأكثر من 201,500 رطل من الكوكايين، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

وقال القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات، روبرت ميرفي: "نحن نضرب الكارتلات في نقطة ضعفها بالاعتقالات، والمصادرات، والضغط المستمر. نحن نفكك هذه الشبكات قطعةً قطعة، ولن نتوقف حتى ينهار آخر لبنة من إمبراطوريتهم."

ويُعد كارتل سينالوا أحد ست منظمات مكسيكية لتجارة المخدرات صنفتها الحكومة الأمريكية كـ"جماعات إرهابية" عالمية. وتعمل المجموعة بشكل أساسي في تهريب الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والفنتانيل والحشيش والإكستاسي (MDMA).

الفرق بين الأوكسيكودون الأصلي والمزيف. المصدر: وزارة العدل الأمريكية

مداهمات موسعة على مستوى الولايات المتحدة

سلّطت وزارة العدل الضوء على عدد من المداهمات الناجحة مؤخرًا ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات. ففي مقاطعة ليكسينغتون بولاية ساوث كارولينا، صادرت الوكالات 156 رطلًا من الفنتانيل و44 رطلًا من الميثامفيتامين، إلى جانب سلاح ناري، وتم القبض على أحد المهربين.

أما في مقاطعة كيرن بكاليفورنيا، فتم تفكيك مختبر لتحويل الميثامفيتامين، حيث صودرت أكثر من 240 رطلًا من الميث الكريستالي و151 غالونًا من الميث السائل.

وفي ولاية جورجيا، اعترضت السلطات شاحنة محمّلة بالخيار كانت تخفي بداخلها أكثر من 700 رطل من الميثامفيتامين، بينما اكتشفت شرطة ولاية تكساس 1,700 رطل من الميث بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار داخل إحدى المركبات.

وتتزامن هذه المداهمات مع استمرار المحاكمات القضائية لقيادات كارتل المخدرات، ومنهم أوفيديو غوزمان لوبيز، نجل تاجر المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" غوزمان، والذي أقرّ مؤخرًا بالذنب في تهم تتعلق بالمخدرات في شيكاغو.

وقالت النائبة العامة باميلا بوندي: "يؤدي عمل عملائنا في DEA دورًا تاريخيًا في حماية مجتمعاتنا من مخدرات قاتلة مثل الفنتانيل وتفكيك الكارتلات المسؤولة عنها. وأودّ أن أذكر جميع الأميركيين بالحذر الشديد: حبة واحدة قد تقتلك."

غسل الأموال المشفرة عبر شبكات الكروس تشين يصل إلى 21.8 مليار دولار

أفادت شركة Elliptic البريطانية لتحليلات البلوكشين بأن قيمة العملات المشفرة غير المشروعة أو عالية المخاطر التي تدفقت عبر عمليات التبديل بين سلاسل الكتل (Crosschain swaps) بلغت نحو 21.8 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ7 مليارات دولار فقط في 2023. ويُقدّر أن الجهات الكورية الشمالية مسؤولة عن نحو 12% من هذه المعاملات.

تنامي عدد شبكات البلوكشين والخدمات العابرة للسلاسل يخلق مسارات جديدة لغسل الأموال. المصدر: Elliptic

وأشارت إيليبتك إلى أن التبديل عبر السلاسل أصبح مركزًا لعمليات غسل الأموال، إذ يستخدم المجرمون عدة شبكات بلوكشين لإخفاء مصادر ووجهات الأموال. ورغم التكلفة المرتفعة وعدم الكفاءة، فإن هذه الأساليب أصبحت ممارسة شائعة في عمليات الغسل واسعة النطاق.