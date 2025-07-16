النيابة تربط رومان ستورم بقراصنة كوريا الشمالية في مرافعات افتتاحية للمحاكمة

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 02:23 مساءً - اختتمت يوم الثلاثاء عملية اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة الجنائية لمؤسس ومطور Tornado Cash، رومان ستورم، حيث قدم كل من الادعاء والدفاع بياناتهم الافتتاحية في قضية قد تكون لها تداعيات كبيرة على صناعة العملات المشفرة وتقنيات البلوكشين.

وبحسب ما نقلته منصة Inner City Press من داخل محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، ركز الادعاء الأمريكي في مرافعته الافتتاحية على محاولة ربط ستورم بقراصنة كوريين شماليين استخدموا Tornado Cash لغسل الأموال، في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وقد وُجّهت أصابع الاتهام إلى مجموعة لازاروس في هجوم عام 2022 على جسر Ronin، الذي أسفر عن سرقة نحو 600 مليون دولار من العملات المشفرة.

وقال المدعي العام الأمريكي المساعد، كيفن موسلي: "المتهم كان يربح من غسالة ضخمة للأموال القذرة"، مضيفًا: "كان أمام السيد ستورم خيارات. لكنه، حتى بعد أن علم أنه يغسل أموالًا لمجرمين، اختار الاستمرار في الجريمة".

وقد جذبت المحاكمة الجنائية اهتمام شخصيات بارزة في قطاع الكريبتو والبلوكشين، نظرًا لما قد تحمله من تأثيرات على المطورين الراغبين في بناء بروتوكولات ومنتجات جديدة. وبينما مثل ستورم أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية، لا يزال زميله المتهم، رومان سيمينوف، فارًا من العدالة حتى وقت النشر.

فريق الدفاع يواجه اعتراضين أثناء المرافعة الافتتاحية

دفع محامو ستورم في مرافعتهم الافتتاحية بأن Tornado Cash ليس إلا "بروتوكول خصوصية متاحًا للجميع"، وأن المطور لا يجب أن يتحمل مسؤولية جنائية عن استخدام أطراف أخرى للبروتوكول في غسل أموال غير قانونية. وقد اعترض الادعاء مرتين خلال المرافعة بسبب إشارات إلى سيناريوهات افتراضية تتعلق بسلامة المستخدمين الجسدية.

وقالت المحامية كيري أكسل، بحسب Inner City Press: "رومان لا علاقة له بعمليات الاختراق"، مضيفة: "القضية الحكومية تعتمد بالكامل على فكرة أن رومان كان عليه أن يفعل شيئًا تجاه هذه المجمّعات (pools)، لكنه لم يكن قادرًا على ذلك".

وتابعت أكسل:

"العالم مليء بالمنتجات ذات الاستخدامات المشروعة التي يُساء استخدامها. مثل تطبيق Signal أو حتى مطرقة يمكن استخدامها لاقتحام وسرقة ممتلكات. الحكومة عاجزة عن إثبات وجود اتفاق إجرامي لغرض إجرامي".

جزء من منشور بتاريخ ١١ يوليو حول محاكمته الجنائية. المصدر:Roman Storm

وكانت المحاكمة لا تزال جارية وقت نشر هذا التقرير، حيث بدأ الادعاء باستدعاء شهوده الأوائل. وبحسب ما كتبه ستورم في منشور على X بتاريخ 11 يوليو، قد تستغرق المحاكمة حوالي شهر.