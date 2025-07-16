الرئيسة التنفيذية لـ Uniswap ماري-كاثرين لادر تستقيل بعد أربع سنوات

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 02:23 مساءً - استقالت ماري-كاثرين لادر، الرئيسة والمديرة التشغيلية لشركة Uniswap Labs، بعد أربع سنوات من العمل في الشركة، بحسب ما أفاد به تقرير صادر عن بلومبرغ يوم الثلاثاء.

ووفقًا للتقرير، ستبقى لادر في دور استشاري مؤقت قبل أن تنتقل إلى مشروعها التالي. وقال متحدّث باسم Uniswap إن الشركة "ستواصل البناء على ما قدمته من مساهمات."

وتُعدّ لادر من أوائل الأسماء البارزة التي غادرت قطاع التمويل التقليدي للعمل في مجال العملات المشفرة. فقد انضمت إلى Uniswap في عام 2021 قادمةً من شركة BlackRock، حيث شغلت منصب مديرة تنفيذية ورئيسة قسم الاستدامة في منصة Aladdin، بحسب بلومبرغ.

ولا تزال Uniswap، وهي بروتوكول التداول اللامركزي الأكبر على شبكة إيثريوم، لم تعلن عن خلفٍ للادر في منصب الرئيس. وقد أسس المنصة هايدن آدامز في عام 2018، وظلّت منذ ذلك الحين واحدة من الجهات الفاعلة الأهم في نظام الكريبتو البيئي.

وعلى خلاف البورصات المركزية مثل Coinbase وBinance وKraken، تتيح Uniswap للمستخدمين تبادل التوكنات مباشرة فيما بينهم. وخلال الثلاثين يومًا الماضية، تجاوز حجم التداول على المنصة 73 مليار دولار، بحسب بيانات من DefiLlama.



إرث ماري-كاثرين لادر في Uniswap

بصفتها المديرة التشغيلية والرئيسة، أشرفت لادر على بناء البنية التحتية الداخلية في الشركة، بما يشمل الشؤون المالية، القانونية، الموارد البشرية، التسويق، السياسات العامة، ودعم العملاء، مما ساعد Uniswap على التحول من شركة ناشئة تركز على المطورين إلى مؤسسة أكثر تنظيمًا وهيكلة.

وفي أكتوبر 2022، جمعت Uniswap تمويلًا قدره 165 مليون دولار، ضمن تقييم بلغ نحو 1.66 مليار دولار.

وفي فبراير الماضي، أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقًا كانت قد بدأته بعد إصدارها إشعار Wells في أبريل 2024، وأُغلق الملف دون اتخاذ أي إجراءات تنفيذية ضد الشركة.