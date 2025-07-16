ترامب يتوصل إلى اتفاق لإنهاء تمرد الجمهوريين بشأن قوانين العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 02:23 مساءً - تحديث – 16 يوليو، الساعة 5:28 صباحًا بتوقيت UTC: تم تحديث المقال لإضافة منشور من دونالد ترامب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أقنع غالبية النواب الجمهوريين الذين سحبوا دعمهم لثلاثة قوانين تشفير بالتصويت لصالحها عند اجتماع مجلس النواب مجددًا يوم الأربعاء.

وفي منشور على منصته Truth Social يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه اجتمع مع 11 من أصل 12 نائبًا في المكتب البيضاوي، وأقنعهم بالتصويت لصالح التشريعات المقترحة.

"أنا الآن في المكتب البيضاوي مع 11 من أصل 12 نائبًا مطلوبًا لتمرير قانون GENIUS، وبعد نقاش قصير، وافقوا جميعًا على التصويت لصالح القانون صباح الغد"، قال ترامب.

تم إلغاء إعادة التصويت على القوانين الثلاثة يوم الثلاثاء بعد أن سحب 13 نائبًا جمهوريًا دعمهم، مطالبين بإضافة حظر صريح على العملات الرقمية للبنك المركزي.

البعض أراد تعديل قانون GENIUS المنظم للعملات المستقرة، أو دمجه مع قانونين آخرين مطروحين للتصويت هذا الأسبوع، قانون "مكافحة الرقابة عبر CBDC" و قانون CLARITY الذي ينظم هيكل سوق العملات المشفرة

هذه المحاولة تأتي في إطار ما يُعرف بـ"أسبوع العملات المشفرة" الذي يقوده الجمهوريون لتمرير تشريعات قبل عطلة الكونغرس في أغسطس، بينما أعلن الديمقراطيون عن "أسبوع مكافحة الفساد المرتبط بالعملات المشفرة" لمعارضة هذه القوانين.

"أنا ممتن لتدخل الرئيس ترامب الليلة لضمان تمرير قانون GENIUS غدًا، ولاتفاقه مرة أخرى على مساعدتنا في التقدم بتشريعات إضافية للعملات المشفرة خلال الأيام المقبلة"، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في منشور عبر X.

مخاوف بشأن CBDC تؤخر التشريعات

انضم زعيم الأغلبية ستيف سكاليس إلى النواب الجمهوريين الـ12 الآخرين في التصويت ضد القوانين، ومن بينهم:

Andrew Clyde, Tim Burchett, Andy Biggs, Eli Crane, Michael Cloud, Marjorie Taylor Greene, Andy Harris, Anna Paulina Luna, Scott Perry, Victoria Spartz, Chip Roy, و Keith Self.

أوضح بعض النواب مثل Biggs وGreene وSpartz أنهم لا يعارضون قوانين التشفير، لكنهم يرفضون تمرير قانون GENIUS دون حظر صريح لـCBDC.

"لقد صوتت بـ'لا' على قانون GENIUS لأنه لا يتضمن حظرًا على العملات الرقمية للبنك المركزي، ولأن رئيس المجلس لم يسمح لنا بتقديم تعديلات"، كتبت Greene على X.

أعرب Biggs عن قلقه من أن القانون يمهد لإطار عمل لـCBDC دون ضمان الحيازة الذاتية، وطالب بالسماح بتعديلات مفتوحة.

الجدير بالذكر أن ترامب كان قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في يناير يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إنشاء عملة رقمية مركزية.

عدد مشاريع القوانين أيضًا كان نقطة خلاف

ذكرت Politico أن جونسون أشار إلى رغبته في التصويت الإجرائي على القوانين الثلاثة يوم الأربعاء، وأضاف أن البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب يعتبرون هذه القوانين أولوية.

لكنه أضاف: "علينا تمريرها بشكل متتالٍ"، في إشارة إلى أن مجلس الشيوخ قد لا يمررها إن كانت مرتبطة ببعضها.

بعض النواب طالبوا بدمج القوانين الثلاثة في مشروع قانون واحد.

"أعتقد أن الجميع مصمم على تمرير القوانين الثلاثة، لكن البعض يصر على تمريرها كمجموعة واحدة"، قال جونسون.

جلسة جديدة يوم الأربعاء

من المقرر أن يجتمع مجلس النواب مجددًا صباح الأربعاء لمناقشة القوانين ومتابعة الأعمال التشريعية.

قالت Caitlin Long، مؤسسة ومديرة Custodia Bank، في منشور عبر X إن فشل التصويت الأولي لا يُعد أمرًا مقلقًا، مشيرة إلى أن قانون GENIUS فشل في البداية في مجلس الشيوخ أيضًا، لكنه مر بعد 11 يومًا.

القانون كان قد حاز على دعم من الحزبين عند تمريره في مجلس الشيوخ في يونيو، بعد أن فشل تصويت الحجب عليه في مايو بسبب اعتراض الديمقراطيين على تقارب ترامب من صناعة التشفير.

فيما أكدت Eleanor Terrett، مقدمة بودكاست Crypto in America، أن القانون يحظر بالفعل على الاحتياطي الفيدرالي إنشاء عملة رقمية للمستهلكين.

"النص أدناه ينص على أن القانون لا يُفسّر على أنه يمنح الاحتياطي الفيدرالي صلاحية تقديم خدمات مباشرة للجمهور أي أنه لا يسمح بإنشاء محافظ رقمية أو حسابات شخصية أو أي شيء يدخل في نطاق CBDC"، قالت تيريت.