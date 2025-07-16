الرئيس التنفيذي لشركة GameStop يلمّح إلى قبول العملات المشفرة ويقول إن شراء البيتكوين وسيلة للتحوّط من التضخّم

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 02:23 مساءً - لمّح الرئيس التنفيذي لشركة GameStop، رايان كوهين، إلى أن بائع ألعاب الفيديو قد يبدأ بقبول العملات المشفرة لشراء بطاقات التداول، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استثمارات الشركة في البيتكوين لا تُعد تقليدًا لشركة MicroStrategy.

وقال كوهين في مقابلة مع برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC يوم الثلاثاء، إن GameStop غيّرت استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الأجهزة في ظل ارتفاع التكاليف، وركّزت أكثر على بطاقات التداول والمقتنيات وهي فئة قد تُتاح مستقبلاً للشراء باستخدام العملات المشفرة.

وأضاف:

"هناك فرصة لشراء بطاقات التداول باستخدام العملات المشفرة. سنرى مدى وجود الطلب الفعلي على هذا النوع من المنتجات."

وأشار كوهين إلى أن الاستخدام العملي للعملات المشفرة يتجاوز مجرد الاستثمار، معتبرًا إياها وسيلة للتحوّط من التضخم:

"أعتقد أن هذا هو أكبر دافع للطلب على العملات المشفرة حتى الآن. القدرة على استخدامها فعليًا في المعاملات تُعد فرصة ننظر فيها بجدية."

GameStop تدرس جميع العملات المشفرة

قال كوهين إن الشركة لم تقرر بعد أي عملة مشفرة ستستخدمها، لكنها "ستنظر في جميع العملات المشفرة".

الرئيس التنفيذي رايان كوهين يلمّح إلى أن GameStop تدرس جميع العملات الرقمية كجزء من خطة محتملة لقبولها كوسيلة دفع. المصدر: CNBC

يُذكر أن GameStop دخلت سابقًا إلى عالم الكريبتو عبر إطلاق سوق للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، لكنها أغلقت المنصة في يناير 2024 بسبب مخاوف تنظيمية. كما أطلقت محفظة عملات رقمية، لكنها أوقفتها أيضًا في نوفمبر 2023 للسبب ذاته.

البيتكوين وسيلة للتحوّط من التضخم

انضمت GameStop إلى قائمة الشركات التي استثمرت في البيتكوين، حيث اشترت 4,710 بيتكوين في 28 مايو، في صفقة تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار حينها.

وصرّح كوهين:

"استثمارنا في البيتكوين يُعد تحوّطًا من التضخم ومن طباعة النقود على المستوى العالمي. ولا ينبغي للمستثمرين أن يعتبروا ما نقوم به نسخة عن MicroStrategy، فنحن لدينا استراتيجيتنا الخاصة."

وأوضح أن لدى الشركة ميزانية قوية تحتوي على أكثر من 9 مليارات دولار من السيولة والأوراق المالية القابلة للتداول، وستستخدم هذا الرأسمال بشكل مسؤول "كما لو كان رأسمالي الشخصي".

وأضاف:

"نبحث عن فرص تكون فيها المخاطر محدودة والإمكانات كبيرة."

وفي 23 يونيو، كشفت GameStop أنها جمعت 450 مليون دولار إضافية ضمن عرض خاص لسندات قابلة للتحويل بقيمة 2.25 مليار دولار، قد تُستخدم في استثمارات تشمل البيتكوين.

سهم GameStop لم يتفاعل مع التلميحات بشأن الكريبتو

في فبراير الماضي، ارتفعت أسهم GameStop بنسبة 18% وسط تكهنات بدخولها في فئة الأصول البديلة، بما في ذلك العملات الرقمية.

لكن بحلول نهاية تداولات يوم الثلاثاء، تراجعت أسهم GameStop بأكثر من 2% وأغلقت عند 23.22 دولارًا، وسجّلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.30% في تداولات ما بعد الإغلاق لتصل إلى 23.29 دولارًا.

سهم GameStop لم يتفاعل مع تصريحات الرئيس التنفيذي حول قبول العملات الرقمية. المصدر: Google Finance

شهدت أسهم GameStop أداءً متذبذبًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 30% خلال الثلاثين يومًا التي سبقت شراء البيتكوين في مايو، لكنها انخفضت بنسبة 22% في يونيو بعد إعلان الشركة عن توسيع عرضها لسندات قابلة للتحويل.