ارتفاع سهم BitMine بنسبة 12.5% بعد إفصاح بيتر ثيل عن امتلاكه حصة تفوق 9% في الشركة

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 02:23 مساءً - ارتفعت أسهم شركة (BitMine Immersion Technologies) بنسبة 12.5% بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء، بعدما كشف الملياردير ورأسمالي المخاطر بيتر ثيل عن امتلاكه حصة تزيد عن 9% في الشركة.

اشترى ثيل 5.09 ملايين سهم في "بيت ماين" من خلال عدة أذرع تابعة لشركة رأس المال المغامر التي يملكها، "فاوندرز فند" (Founders Fund)، وهو ما يعادل حصة بنسبة 9.1%، وفقًا لإفصاح تنظيمي صدر يوم الثلاثاء.

ويُعرف ثيل بمشاركته في تأسيس عملاق المدفوعات "باي بال" وشركة البرمجيات والمقاولات الدفاعية (Palantir Technologies). وتقدّر ثروته بنحو 22.7 مليار دولار، مما يجعله في المرتبة 92 ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم بحسب "فوربس".

في وقت سابق من هذا الشهر، تقدّم ثيل إلى جانب عدد من المليارديرات التقنيين بطلب ترخيص مصرفي لإطلاق مؤسسة مالية جديدة باسم (Erebor)، تهدف إلى سد الفراغ الذي خلّفه انهيار بنك "سيليكون فالي" الصديق للعملات المشفرة في عام 2023.

وفي يونيو، أفادت تقارير بأن "فاوندرز فند" كان يقود جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمنصة التنبؤات (Polymarket)، بتقييم سوقي بلغ مليار دولار.

كما أفادت تقارير بأن بورصة الأصول الرقمية (Bullish)، المدعومة من ثيل، قدّمت أوراقًا سرية تمهيدًا لطرح عام أولي في البورصة.

ارتفاع سهم BitMine

أنهت أسهم BitMine (المدرجة تحت رمز BMNR) جلسة التداول يوم الثلاثاء بانخفاض نسبته 2.5%، لكنها ارتفعت بنسبة 12.5% بعد إغلاق السوق لتصل إلى 44.97 دولارًا، وفقًا لبيانات Google Finance.

وخلال تداولات ما بعد الإغلاق، وصل السهم إلى 48.50 دولارًا في إحدى اللحظات، أي بزيادة تفوق 21% مقارنة بسعر إغلاق الجلسة العادية.

ارتفع سهم BMNR بعد إغلاق التداول، وأنهى جلسة ما بعد الإغلاق عند 44.97 دولارًا. المصدر: Google Finance.

سجل السهم ارتفاعًا يقارب 400% منذ إدراجه لأول مرة في السوق الأميركية في 8 مايو بسعر ابتدائي بلغ 8 دولارات.

وخلال الربع المنتهي في مايو 2025، أبلغت الشركة عن زيادة في إيراداتها الصافية بنسبة 67.5% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 43.18% خلال الفترة نفسها.

رهان BitMine على الإيثيريوم

في يوم الإثنين، أعلنت BitMine أنها باتت تحتفظ بأكثر من نصف مليار دولار من عملة إيثيريوم (ETH) ضمن خزينتها.

وبحسب الإعلان، تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 163,000 وحدة من الإيثيريوم، تم شراؤها بمتوسط سعر 3,072 دولارًا لكل وحدة.

وكانت الشركة قد جمعت مؤخرًا 250 مليون دولار عبر طرح خاص انتهى في 9 يوليو، بهدف دعم خزينتها من الإيثيريوم.