تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 120 ألف دولار تزامنا مع مخاوف من التضخم الأمريكي!

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 120 ألف دولار.

الانخفاض جاء بعد أن سجل سعر البيتكوين أعلى مستوياته التاريخية عند 123 ألف دولار في 14 يوليو.

انخفاض سعر البيتكوين جاء تزامنا مع تزايد المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة وتسجيل موجة تصفية واسعة النطاق تجاوزت قيمتها 461 مليون دولار.

في الوقت الحالي يتم تداول سعر البيتكوين بسعر 117,694 دولار، بانخفاض تجاوز 5% خلال 24 ساعة.

يرى “نيكولاي سوندرغارد”، محلل الأبحاث في “Nansen”، أن التراجع جاء متوقعا بعد صعود حاد في سعر البيتكوين من 108,000 إلى 122,000 دولار، مشيرا إلى أن مستوى 116,300 دولار شكّل نقطة ضغط نفسي أدت إلى تسارع عمليات التصفية.

وبحسب بيانات “CoinGlass”، فإن التصفية طالت مراكز بقيمة 461 مليون دولار، كان الجزء الأكبر منها من نصيب المتداولين الذين راهنوا على استمرار الصعود، حيث خسروا أكثر من 383 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المراكز القصيرة 78.5 مليون دولار.

وحدها رهانات المستثمرين على مواصلة ارتفاع البيتكوين سجلت خسائر تجاوزت 150 مليون دولار، مقابل 10.5 مليون دولار لتصفية مراكز الايثيريوم.

تعكس هذه الأحداث هشاشة السوق وتقلباته، خاصة خلال مراحل التصحيح السعري، حيث تؤثر التغيرات الاقتصادية الكلية بشكل مباشر في معنويات المستثمرين.

في هذا السياق، صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI)، والتي جاءت أكثر من التوقعات عند 2.7 ما أثر بشكل مباشر على الأسواق المالية بما فيها سوق الكريبتو.

اقرأ أيضا:

بيتكوين العرب تعلن عن شراكتها الرسمية مع Coinfest Asia 2025: يمكن الحصول على خصم حصري للتسجيل

مستخدم يحرق 10 مليون من عملة PUMP عن طريق الخطأ: التفاصيل

