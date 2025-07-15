نائبان من شرطة مقاطعة لوس أنجلوس يعترفان بمساعدة "عرّاب" العملات المشفّرة في ابتزاز الضحايا

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:20 مساءً - اعترف نائبان في إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس (LASD) باستخدام صلاحياتهما الأمنية لمساعدة عملائهم في الحراسة الخاصة، من بينهم مبتز العملات المشفرة المعروف بـ"العرّاب" والمحتجز حاليًا.

توصل ديفيد أنتوني رودريغيز إلى اتفاق للإقرار بالذنب في تهمة التآمر لانتهاك الحقوق، بينما أقر كريستوفر مايكل كادمان بالذنب في تهمتي التآمر لانتهاك الحقوق وتقديم إقرار ضريبي كاذب، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأميركية يوم الإثنين.

وقالت الوزارة إن النائبين "استغلا مناصبهما في تطبيق القانون أثناء عملهما كحرّاس شخصيين خارج أوقات دوامهم الرسمي"، من بينهم آدم عيسى، الذي كان يدير منصة تداول العملات المشفرة "Zort"، ويُعرف أيضًا بأسماء أحمد فائق و"العرّاب".



كادمان ساعد في تهديد ضحية تحت تهديد السلاح

قال المدعون إن كادمان ونائبًا آخر لم يُذكر اسمه سوى بـ"نائب LASD رقم 6" قد "قاما بترهيب وتهديد ضحية كان أحد خصوم عيسى" في أغسطس 2021.

"قام النائب رقم 6 من شرطة المقاطعة بتوجيه السلاح نحو الضحية خلال اجتماع في مكتب عيسى داخل قصره في بيل إير. وعلى الفور، قام الضحية بتحويل حوالي 25,000 دولار من حسابه البنكي إلى حساب عيسى استجابةً للتهديد"، بحسب وزارة العدل.

وفي سبتمبر من العام نفسه، شارك كادمان في تنظيم توقيف مروري واعتقال الضحية نفسه، واعترف بأنه ساعد في "تنظيم التوقيف والاعتقال نيابةً عن عيسى". كما فشل في الإبلاغ عن ما لا يقل عن 40,500 دولار في إقراره الضريبي لعام 2021.

كادمان قد يواجه عقوبة تصل إلى 13 عامًا في السجن ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية "خلال الأيام المقبلة".

رودريغيز استخدم أوامر تفتيش لتحديد موقع الضحية

قال المدعون إن عيسى وظّف رودريغيز، واعترف الأخير في اتفاق الإقرار بالذنب بأنه كذب على قاضٍ للحصول على أمر تفتيش في يوليو 2022، يتعلق بعميل آخر غير عيسى كان قد استأجره كحارس خاص.

ادعى رودريغيز أن الأمر متعلق بتحقيق في جريمة سرقة، بينما كان الهدف الحقيقي هو تتبّع موقع هاتف أحد الضحايا. وقد شارك رودريغيز الموقع مع إريك تشيس سافيدرا، وهو نائب آخر في شرطة المقاطعة كان أيضًا يعمل لدى عيسى، واعترف بالذنب في فبراير في تهم التآمر لانتهاك الحقوق وتقديم إقرار ضريبي كاذب.

وقالت وزارة العدل: "قام نواب الشرطة والمتآمرون الآخرون باستخدام المعلومات المستخلصة من أمر التفتيش لترويع وتهديد الضحية".

تم تحديد موعد النطق بالحكم على رودريغيز في 10 نوفمبر، ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. أما سافيدرا فهو حر بكفالة قدرها 50,000 دولار، ويواجه عقوبة تصل إلى 13 عامًا، ومن المتوقع صدور حكمه "في الأشهر المقبلة".

عيسى وصف الضباط بـ"بيادقه"

تفاخَر عيسى، بحسب إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المقدّمة لمحكمة فدرالية في لوس أنجلوس في سبتمبر، بأنه كان يدفع ما يصل إلى 280,000 دولار شهريًا للنواب، الذين وصفهم بـ"بيادقه".

في حادثة أخرى، قال مكتب التحقيقات إن عيسى استخدم معلومات شرطية لمحاولة ابتزاز أحد الضحايا المجهولين للحصول على حاسوبه المحمول الذي يحتوي على أصول مشفّرة، وقد تلقّى الضحية رسائل تهديد تتضمن بياناته من قاعدة بيانات الشرطة وصورًا لعائلته وسيارته.

تُظهر رسالةٌ حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إيزا وهو يصف ضباط إنفاذ القانون بـ"البيادق". المصدر: CourtListener



كما وافقت صديقة عيسى السابقة، إيريس رامايا أو، على الإقرار بالذنب في تهمة تقديم إقرار ضريبي كاذب لـ"فشلها في الإبلاغ عن أكثر من 2.6 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها من أنشطة صديقها الإجرامية"، بحسب وزارة العدل في مارس.

أنشأت أو شركات وهمية وفتحت حسابات مصرفية باسمها بناءً على تعليمات من عيسى، ثم استخدمت الأموال غير القانونية لدفع حوالي مليون دولار لنواب شرطة المقاطعة، وشراء أو تأجير عقارات فاخرة وسيارات ومجوهرات وملابس.

قال محامي عيسى، يوسف سادات، لموقع "كوينتيليغراف" في سبتمبر، قبل أن يُقرّ عيسى بالذنب، إن التهم "تتعارض مع طبيعته الحقيقية"، وأنه "لم يطوّر الكثير من العلاقات الصحية بسبب قضائه معظم حياته خلف شاشة كمبيوتر".

وأضاف سادات أن الأموال التي جناها عيسى من منصته المشفّرة "جذبت أسوأ أنواع الشخصيات المتطفّلة التي يمكن أن تقدمها كاليفورنيا الجنوبية".

من المقرر أن يُحكم على عيسى في 15 ديسمبر، ويواجه عقوبة تصل إلى 35 عامًا في السجن.