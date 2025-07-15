حوت بيتكوين من عصر ساتوشي يحرك 4.6 مليار دولار بعد 14 عامًا من الاحتفاظ

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:20 مساءً - عاد أحد حيتان بيتكوين من عصر ساتوشي إلى النشاط بعد 14 عامًا من السكون، ويبدو أنه يستعد لبيع ما تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار من عملات BTC.

يمتلك هذا المستثمر الرئيسي 80,000 بيتكوين في محفظته، وقد قام يوم الإثنين بتحويل 40,010 بيتكوين بقيمة تتجاوز 4.6 مليار دولار، تم نقل 28,600 منها إلى شركة Galaxy Digital، بحسب بيانات منصة تحليلات البلوكشين Nansen.

وفي يوم الثلاثاء، تم تحويل 10,200 بيتكوين إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار إلى Galaxy Digital، مما يرفع إجمالي المبلغ المحوّل خلال اليومين الماضيين إلى 4.6 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

وفقًا للمحلل على السلسلة EmberCN، قد تشير هذه التحركات إلى أن الحوت يخطط لتصريف جزء كبير من ممتلكاته.

معاملات المحفظة bc1qm. المصدر: Nansen

غالبًا ما يراقب متداولو العملات الرقمية تحركات الحيتان لتقييم الطلب المؤسسي على بيتكوين وتوقع تحركات الأسعار على المدى القصير، نظرًا لتأثير السيولة الكبير الذي تمتلكه هذه الكيانات.

هذا الحوت كان يحتفظ بعملاته منذ عام 2011، حين كانت قيمة البيتكوين أقل من 30 دولارًا. وبحسب بيانات TradingView، فقد حقق المستثمر عائدًا يزيد عن 2.4 مليون بالمئة خلال 14 عامًا.

تأتي هذه التحركات الضخمة في توقيت مثير، إذ بدأت بعد يوم واحد فقط من تجاوز بيتكوين لقيمة أمازون السوقية البالغة 2.3 تريليون دولار، لتصبح خامس أكبر أصل في العالم من حيث القيمة السوقية. وكانت قيمة البيتكوين قد بلغت مستوى قياسيًا جديدًا عند 122,600 دولار يوم الإثنين، حسب تقرير Cointelegraph.

أكبر الأصول العالمية حسب القيمة السوقية. المصدر: Companiesmarketcap

مستثمرو بيتكوين: "أسبوع الكريبتو" وراء ارتفاع السعر

قد يبدو أن هذا الحوت من عصر ساتوشي في طريقه للبيع، لكن بعض المستثمرين يرون أن صعود بيتكوين لم ينتهِ بعد.

بحسب إيليا كالتشيف، محلل الشحنات في منصة الأصول الرقمية Nexo، فإن هذه القفزة الأخيرة في السعر مدعومة جزئيًا بـ"أسبوع الكريبتو"، وهو حدث مرتقب في واشنطن يسعى خلاله المشرّعون إلى تمرير ثلاثة قوانين رئيسية لتنشيط الصناعة الرقمية على المستوى الوطني.

وقال كالتشيف لـCointelegraph:

"الصعود مدفوع بتدفقات قوية إلى صناديق ETF، وطلب متزايد من حاملي بيتكوين على المدى الطويل، وتزايد التوقعات بتحوّل في السياسات في واشنطن."

وأضاف المحلل أن "دعم الرئيس ترامب لهذه الجهود عزز المعنويات بشكل إضافي"، مشيرًا إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة يمكن أن توفر مزيدًا من الوضوح فيما يخص إصدار العملات المستقرة، والحفظ الرقمي، والبنية التحتية للأصول الرقمية.

ويجري حاليًا انعقاد "أسبوع الكريبتو". وإذا تم تمرير هذه القوانين، فقد يدفع ذلك سعر بيتكوين إلى ارتفاعات جديدة وربما يدفع مزيدًا من الحيتان إلى بيع ما لديهم.