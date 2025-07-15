مستثمرو الإيثيريوم يتدافعون لشراء ETH وسط ارتفاع أسبوعي ضخم

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:20 مساءً - شهدت الأسابيع الأخيرة تدفقًا هائلًا في استثمارات الإيثيريوم، حيث اشترت كبرى الشركات التي تحتفظ بعملة ETH في خزائنها ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار من الإيثيريوم خلال الثلاثين يومًا الماضية. في الوقت ذاته، تسارعت وتيرة الشراء المؤسسي خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع الارتفاع الحاد في سعر ETH.

وفقًا لإعلانات الشراء الأخيرة، جمعت الشركات التي تحتفظ بالإيثيريوم في خزائنها أكثر من 545,000 ETH خلال الشهر الماضي. وفي يوم الإثنين، أعلنت شركة BitMine Immersion Technologies، برئاسة توم لي من Fundstrat، أن إجمالي حيازتها بلغ 163,142 ETH، أي ما يعادل نحو 480 مليون دولار بالسعر الحالي. وقارن لي هذا التراكم بخطّة شركة Strategy لشراء البيتكوين، قائلًا إن "خزائن الإيثيريوم التي تجمع 5% من المعروض يمكن أن تستفيد من دعم مؤسسي شبيه بما حصل مع البيتكوين وStrategy".

SharpLink تتصدر السباق بأكبر خزينة مؤسسية للإيثيريوم

في المقابل، قامت شركة SharpLink التابعة لجوزيف لوبين، المؤسس المشارك للإيثيريوم ومؤسس شركة ConsenSys، بشراء 10,000 ETH في 11 يوليو، تلاها 16,370 ETH في 13 يوليو، ثم عملية شراء ثالثة يوم الإثنين بقيمة 73.2 مليون دولار مقابل 24,371 ETH.

بذلك، ارتفعت ممتلكات SharpLink إلى أكثر من 255,000 ETH، لتصبح أكبر خزينة مؤسسية للإيثيريوم. وقد وصف لوبين نفسه مازحًا بأنه "الممثل الذاتي لعصبة السادة النخبة من مجمّعي الإيثيريوم"، مشيدًا بالشركات التي كثّفت عمليات الشراء مؤخرًا.

شركات أخرى تنضم إلى سباق التراكم المؤسسي

شركات أخرى سارعت بدورها إلى توسيع ممتلكاتها من الإيثيريوم، من بينها Bit Digital التي تجاوزت حيازتها 100,000 ETH، وشركة BTCS التي جمعت تمويلًا بقيمة 62.4 مليون دولار لرفع ممتلكاتها إلى 29,122 ETH خلال هذا الشهر.

أما شركة GameSquare، فقد أعلنت في 8 يوليو عن خطتها لإنشاء خزينة إيثيريوم بقيمة 100 مليون دولار.

أفضل سندات الخزانة المؤسسية لعملة الإيثريوم. المصدر: Strategicethreserve.xyz

يتزامن ذلك مع تحقيق صناديق الاستثمار المعتمدة على الإيثيريوم للأسبوع الثاني عشر على التوالي من التدفقات الإيجابية، حيث سجلت دخول 990 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، وهي رابع أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة على الإطلاق، وفقًا لما ذكرته شركة CoinShares.

كما بلغ إجمالي التدفقات نحو صناديق الإيثيريوم أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية العام، وجاء حوالي 30% من هذه القيمة خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في اهتمام المؤسسات.

وأشارت CoinShares إلى أن هذه التدفقات تمثل 19.5% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الإيثيريوم العالمية، مقارنة بنسبة 9.8% فقط لصناديق البيتكوين.

سعر ETH يتجاوز 3,000 دولار قبل التراجع الطفيف

في 11 يوليو، تجاوز سعر الإيثيريوم 3,000 دولار للمرة الأولى منذ فبراير، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى ما دون هذا المستوى عند لحظة كتابة التقرير، لكنه لا يزال محافظًا على مكاسب أسبوعية بنسبة تقارب 17%.