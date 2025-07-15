الكونغرس يفتتح مناقشة مشاريع قوانين العملات المشفرة باتهامات بأنها "هدية من الجمهوريين" للصناعة

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:49 مساءً - افتتح الكونغرس الأمريكي ما يُعرف بـ"أسبوع الكريبتو" في مبنى الكابيتول، حيث يدفع الجمهوريون باتجاه تشريع قوانين لتنظيم الأصول الرقمية، فيما وصفها الديمقراطيون بأنها غطاء "للفساد" في صناعة العملات المشفرة. لكن، وبدلًا من التركيز على الكريبتو، تحوّلت النقاشات الافتتاحية سريعًا إلى الإنفاق الدفاعي.

في اجتماع عقدته لجنة القواعد في مجلس النواب يوم الإثنين، النائب عن ولاية ماساتشوستس، جيم ماكغفرن، كلمته الافتتاحية لانتقاد المشرعين الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب بسبب محاولاتهم تمرير ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالكريبتو: قانون توجيه وتعزيز الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS)، وقانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY)، وقانون مناهضة المراقبة عبر العملات الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act).

ووصف ماكغفرن هذه القوانين بأنها "هدية الكريبتو من الحزب الجمهوري"، منتقدًا إياها لتقديمها حلولًا تنظيمية "ضعيفة وغير فعالة" على حساب المستثمرين. وقال:

"لم يأتني شخص واحد في دائرتي الانتخابية ليقول لي: 'أرجوك يا جيم، اجعل الأمر أسهل لمليونيرات الكريبتو ليصبحوا أكثر ثراءً، أرجوك سهّل عليهم خداع الناس.' ومع ذلك، هذا بالضبط ما يحدث هنا."

وأضاف: "هذا لا يتعلق بالابتكار، بل بالفساد [...] هذه القوانين توفر معاملة تفضيلية خاصة حتى لمشاريع ترامب الشخصية في مجال الكريبتو."

النائب جيم ماكغفرن خلال كلمته أمام لجنة القواعد يوم الإثنين. المصدر:

من جانبها، افتتحت النائبة فيرجينيا فوكس من ولاية كارولاينا الشمالية، والتي تترأس اللجنة، بمراجعة عامة لمشاريع القوانين الثلاثة، إلى جانب قانون مخصصات وزارة الدفاع. وتحدثت عن قانون GENIUS، مشيرة إلى أن الجمهوريين ربما يمنحونه الأولوية على حساب تنظيم هيكل السوق والعملات الرقمية للبنك المركزي.

وقالت فوكس: "هذا التشريع تاريخي، وسيساعد على دفع الابتكار المسؤول داخل أمريكا ويقودنا نحو ترسيخ موطئ قدم أقوى في النظام المالي العالمي"، في إشارة إلى قانون GENIUS.

مشاريع قوانين الكريبتو قد تحتاج إلى دعم الحزبين للتمرير

يواصل العديد من الديمقراطيين في الكونغرس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة وقد يحتاجون إلى دعم من الحزب الآخر، معارضة هذه القوانين.

أعضاء من الكونغرس مثل النائبة ماكسين ووترز والسيناتور آدم شيف أشاروا إلى تضارب المصالح المحتمل للرئيس من خلال شركة العملات المشفرة المدعومة من عائلته "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وعملتها المستقرة USD1، وعملة الميم TRUMP (الرسمية).

وفي وقت النشر، كانت النقاشات داخل اللجنة قد تحولت إلى مناقشة قانون مخصصات وزارة الدفاع، ولكن من المتوقع أن تعود للتركيز على الأصول الرقمية قريبًا.

وأشار قادة مجلس النواب الجمهوريون إلى نيتهم تمرير مشاريع القوانين الثلاثة قبل عطلة أغسطس البرلمانية، مما يمنحهم أقل من أسبوعين لإنجاز ذلك.