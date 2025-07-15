سوق Abacus على الدارك ويب يختفي في ما يبدو أنه عملية احتيال خروج

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 09:46 صباحاً - اختفى سوق Abacus، أكبر سوق على الدارك ويب في الغرب يعتمد على البيتكوين، فيما يُعتقد أنه عملية "احتيال خروج".

وقالت شركة TRM Labs في تقرير صدر يوم الإثنين إن موقع السوق وبنيته التحتية including النسخة المتاحة على الشبكة السطحية—لم تعد قابلة للوصول، ما يرجح أن "المشغلين نفذوا على الأرجح عملية احتيال خروج، وأغلقوا العمليات واختفوا ومعهم أموال المستخدمين".

وأشارت TRM إلى أن الإغلاق قد يكون نتيجة ازدياد اهتمام السلطات بالسوق، خاصة بعد إغلاق سوق Archetyp في منتصف يونيو، أحد أقدم الأسواق العاملة على الدارك ويب، والذي أدى إلى تدفق المستخدمين نحو Abacus وسجّل السوق رقمًا قياسيًا شهريًا في المبيعات.

وفي أواخر يونيو، بدأ المستخدمون بالإبلاغ عن مشكلات في السحب، ما دفع المسؤول عن السوق المعروف باسم "Vito" إلى طمأنتهم بأن المشكلة مؤقتة نتيجة ازدياد عدد المستخدمين وهجوم من نوع حجب الخدمة (DDoS).

وقالت TRM إن "هذا السلوك يتماشى مع أنماط احتيال الخروج المعروفة التي شوهدت في أسواق دارك ويب أخرى".





حاول فيتو، مدير أباكوس، طمأنة المستخدمين بأن مشاكل السحب مؤقتة. المصدر: TRMLabs.

ورغم التطمينات، بدأ المستخدمون بالانسحاب بأعداد كبيرة، وانخفضت الإيداعات اليومية من متوسط 230,000 دولار في معظم أيام يونيو إلى 13,000 دولار فقط يوميًا بين 28 يونيو و10 يوليو.

وكان سوق Abacus يعرض مجموعة واسعة من المخدرات المحظورة مثل المنشطات والمهلوسات والأدوية غير المرخصة، ويستخدم محفظة إيداع مركزية تدعم البيتكوين (BTC) والمونيرو (XMR).

النجاح قد يكون سببًا في السقوط

يُعتبر Abacus من بين أكبر أسواق الدارك ويب التي تعتمد على البيتكوين.

وبعد إغلاق سوق Archetyp من قبل اليوروبول في 16 يونيو، تدفق المستخدمون إلى Abacus، ما أدى إلى تسجيل أعلى حجم مبيعات شهري له بلغ 6.3 ملايين دولار.

وكانت قد حدثت طفرة مماثلة في يوليو 2023 بعد الإغلاق الطوعي لسوق ASAP، حيث ارتفع حجم التداول في Abacus بنسبة 20% مقارنة بالشهر السابق. كما ارتفعت حصته من سوق الدارك ويب الداعم للبيتكوين في الغرب إلى أكثر من 70% بعد إغلاق ASAP ومصادرة سوق Incognito من قبل السلطات في مارس 2024.

وذكرت TRM Labs أن المستخدمين عادة ما ينتقلون إلى المنصة المتاحة التالية بعد انهيار سوق على الدارك ويب، لا سيما إذا كان السوق المنهار "كبيرًا وذو سمعة طيبة".

ارتفعت حصة سوق أباكوس في النظام البيئي بشكل كبير بعد إغلاق منافسيها. المصدر: TRM Labs

وأضافت TRM: "الأسواق التي تصل إلى قمة النظام من حيث الحجم وقاعدة المستخدمين وعدد المنتجات والسمعة، تصبح أهدافًا أولية للسلطات".

وخلال أربع سنوات من العمل، حقق Abacus ما يقارب 100 مليون دولار من مبيعات البيتكوين، لكن TRM قالت إن الحجم الحقيقي قد يتراوح بين 300 و400 مليون دولار بسبب استخدام مونيرو، وهو عملة مشفّرة تركز على الخصوصية.

مكاسب بلا عقاب

تشير TRM إلى أن القائمين على السوق ربما "فقدوا الدافع للاستمرار" أو اختاروا الخروج من النظام للحفاظ على حريتهم ومكاسبهم المالية.

وقالت: "عند مواجهة خيار بين السعي للربح أو الحفاظ على النفس، من المرجح أن المسؤولين في Abacus اختاروا الأخير في ظل مصادرة Archetyp وازدياد عدد المستخدمين الذي رفع من مكانة Abacus".

ولم يتم القبض على مشغلي أسواق أخرى على الدارك ويب الذين انسحبوا طوعًا مثل ASAP Market وAgora Market، أو نفذوا عمليات احتيال خروج مثل Evolution Market، وفقًا لـ TRM.

احتمال أن تكون السوق قد صودرت بالفعل

ذكرت TRM أن هناك احتمالًا بأن تكون السلطات قد صادرت السوق بهدوء، وتُبقي العملية سرية بينما تجمع الأدلة وتلاحق المتورطين.

ومع ذلك، فإن مدير منتدى "Dread" الشهير على الدارك ويب، والذي كان على اتصال بفريق Abacus، شكك في احتمال أن تكون السلطات وراء اختفاء السوق.

وأضافت TRM: "في بعض الحالات، مثل خروج سوق Nemesis، ظهرت إشعارات المصادرة الرسمية بعد شهور من اختفاء السوق عن الإنترنت".