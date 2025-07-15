قد يرتفع سعر البيتكوين إلى 135,000 دولار قبل "مرحلة تصحيحية" بحسب محللة

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 09:46 صباحاً - تتوالى التنبؤات حول سعر البيتكوين بعد تسجيله مستوى قياسيًا جديدًا يوم الإثنين، إذ توقعت محللة أن يصل سعر البيتكوين إلى 135,000 دولار قبل أن يدخل السوق في مرحلة تصحيح كبيرة.

قالت كاتي ستوكتون، المؤسسة المشاركة لشركة Fairlead Strategies، في مقابلة مع CNBC يوم الإثنين، إنه "قبل هذا الاختراق، شهد السوق نحو شهرين من التماسك، لكن ذلك أصبح يبدو وكأنه تاريخ قديم".

وأوضحت أن شركتها تعتمد على "توقعات الحركة المقاسة" المستخلصة من الاختراقات، وبناءً على استمرار الاتجاه الصاعد السابق، فإن الهدف متوسط الأجل يبلغ:

"نحو 135,000 دولار للبيتكوين."

وأضافت ستوكتون أن الأسهم المرتبطة بسوق البيتكوين مثل Coinbase وStrategy مرشحة أيضًا للأداء الإيجابي، مشيرةً إلى أن "هناك حركة إيجابية تشمل سوق العملات المشفرة بأكمله"، مستشهدةً بحركة كل من إيثيريوم (ETH) وريبل (XRP).

كاتي ستوكتون تُقدّم تنبؤًا هامًا بسعر بيتكوين على قناة CNBC. المصدر: CNBC

محللون آخرون يتفقون مع توقع ستوكتون

سجّل البيتكوين أعلى سعر له على الإطلاق عند 122,871 دولارًا على منصة Coinbase يوم الإثنين، قبل أن يتراجع دون 120,000 دولار صباح الثلاثاء.

ويبدو أن توقع ستوكتون يتماشى مع آراء محللين آخرين؛ إذ قال ماركوس ثيلين، رئيس قسم الأبحاث في 10x Research، في تصريح لـCointelegraph يوم الثلاثاء:

"استنادًا إلى إشارة الاختراق في 10 يوليو، والتي أدت تاريخيًا إلى ارتفاع متوسطه 20% خلال الشهرين التاليين، نتوقع وصول البيتكوين إلى 133,000 دولار."

وأضاف: "نتوقع بعض التماسك في المدى القريب، يتبعه دفع نحو 133,000 دولار، مع بقاء هدفنا لنهاية العام عند 160,000 دولار قائمًا".

كما قال نيك راك، مدير الأبحاث في LVRG، لـCointelegraph:

"المستثمرون لا يزالون ينظرون إلى 150,000 دولار كأهم مستوى مستهدف خلال هذه الدورة."

وأضاف: "نظل متفائلين بمواصلة البيتكوين الصعود، ما لم تحدث مفاجآت كارثية غير متوقعة."

في الوقت ذاته، حدد محللو Cointelegraph التقنيون نطاقًا بين 132,000 و138,000 دولار كهدف "معقول على المدى القصير" قبل أن يتباطأ الزخم. وأشارت التحليلات إلى أن اختراق البيتكوين لنمط "راية صاعدة" قد يوحي بهدف قريب من 130,000 دولار.

غياب المستثمرين الأفراد حتى الآن

رغم هذا الصعود، لا تزال المشاركة من قبل المستثمرين الأفراد غائبة، وفقًا لمحللي السوق. فقد تجاوز البيتكوين مستوى 120,000 دولار، مخترقًا خط اتجاه دام سبع سنوات كان يشكل مقاومة قوية منذ عام 2018.

وقال نيك بوكْرين، مؤسس Coin Bureau، في مذكرة لـCointelegraph:

"هذا إشارة صعودية قوية للغاية، خصوصًا بالنظر إلى البيئة الحالية."

وتابع: "لكن الأهم أن المستثمرين الأفراد لا يزالون غائبين. هذا الصعود لا يزال مدفوعًا برأس المال المؤسسي، ولا نرى مؤشرات واضحة على دخول الأفراد، مثل ارتفاع عمليات البحث أو تصدر تطبيقات العملات المشفرة لمتاجر التطبيقات."

وأضاف: "من غير المرجح أن يشارك الأفراد حتى نصل إلى نحو 150,000 دولار، حين يبدأ الخوف من ضياع الفرصة (FOMO)."

البيتكوين لا يزال أصغر من كبرى فئات الأصول

رغم تجاوز القيمة السوقية للبيتكوين 2.4 تريليون دولار وتفوقه على شركة أمازون ليصبح خامس أكبر أصل عالمي من حيث القيمة السوقية، إلا أنه لا يزال صغيرًا نسبيًا مقارنةً بفئات الأصول الكبرى مثل الذهب والعقارات والأسهم والسندات.

كما أشار جيمس لافيش، الشريك المؤسس لـBitcoin Opportunity Fund، في منشور يوم الإثنين، إلى أن البيتكوين لا يزال "أصلًا صغيرًا" مقارنةً بهذه الفئات.