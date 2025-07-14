بيتكوين العرب تعلن عن شراكتها الرسمية مع Coinfest Asia 2025: يمكن الحصول على خصم حصري للتسجيل

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يسرّ بيتكوين العرب الإعلان عن شراكتها مع منظمي الحدث العالمي “Coinfest Asia 2025″، أكبر مهرجان للعملات الرقمية في العالم، والذي سيُعقد في الفترة ما بين 21 و22 أغسطس 2025 في مدينة “Nuanu” الإبداعية بجزيرة بالي، إندونيسيا.
هذا الحدث السنوي المتميز يجمع أكثر من 10,000 مشارك من قطاعات العملات المشفرة، والتقنية، والتمويل، والمؤسسات الرقمية، ويُعد نقطة لقاء رئيسية لقادة الصناعة، المطورين، والمبتكرين في بيئة تفاعلية تمزج بين الواقع والتقنيات اللامركزية.
أبرز المتحدثين في Coinfest Asia 2025:
يضم الحدث نخبة من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة في مجالات البلوكشين والتقنيات المالية، منهم:
- بن زو، الرئيس التنفيذي لمنصة Bybit
- جاستن صن، مؤسس Tron
- راشيل كونلين، مديرة التسويق في Binance
- موديت جوبتا، مدير أمن المعلومات في Polygon Labs
- أليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة Nansen
- يات سيو، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Animoca Brands
- بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من BitMEX، Trust Wallet، Sei، Triv، dYdX Foundation، وغيرها من الكيانات الرائدة.
تجربة ويب3 حقيقية في قلب مدينة بالي:
على مساحة 44 هكتار، سيتحوّل موقع الحدث إلى بيئة واقعية لتجربة الويب 3 من خلال:
- عروض مباشرة ومناظرات مفتوحة.
- منافسات تداول حيّة.
- مسابقات ألعاب وCosplay.
- توزيعات مجانية (Airdrops).
- منطقة لعرض الابتكارات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوكشين.
- فعالية TEDx Tabanan.
- تركيز خاص على سوق الرموز العقارية (RWA) في إندونيسيا.
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يمكنك التسجيل مباشرة عبر الرابط الرسمي: coinfest.asia/tickets
حول Coinfest Asia:
ينظَّم الحدث سنويًا من قبل Indonesia Crypto Network (ICN) وCoinvestasi، وقد جمع في نسخه السابقة أكثر من 10,000 مشارك من أكثر من 3,000 شركة حول العالم، من ضمنها Google Cloud، VISA، ByteDance، Polygon، Coinbase، وStandard Chartered.
إذا كنت تبحث عن منصة تجمع بين التبني الحقيقي والابتكار الجريء في واحدة من أسرع الأسواق نمو، فإن Coinfest Asia هو الحدث الذي يوفر كل ما سبق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.