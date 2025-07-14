شركة “Strategy” تستأنف شراء البيتكوين لتصل حيازتها من البيتكوين إلى 600,000 عملة

استأنفت شركة “Strategy” التي يرأسها “مايكل سايلور” عمليات شراء البيتكوين بعد توقف مؤقت، لترفع إجمالي حيازتها من البيتكوين إلى 600,000 بيتكوين، ما يعزز مكانتها كأكبر مالك مؤسساتي للعملة الرقمية.

ووفقا لإفصاح حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جرت أحدث عملية شراء بين 7 و13 يوليو، حيث أضافت الشركة 4225 بيتكوين بقيمة تقارب 472 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ نحو 111,827 دولار للعملة الواحدة شاملة الرسوم.

تموّل الشركة هذه المشتريات عبر برنامج مستمر لبيع الأسهم.

ففي الأسبوع نفسه، باعت أكثر من 797,000 سهم من أسهم MSTR بقيمة تقارب 331 مليون دولار، إلى جانب بيع أسهم ممتازة من STRK وSTRF وSTRD بنحو 141 مليون دولار، ما وفر سيولة إضافية لدعم استراتيجيتها المعتمدة على البيتكوين.

وتندرج هذه المبيعات ضمن خطة أوسع لجمع التمويل عبر إصدار الأسهم، حيث لا تزال تمتلك الشركة تفويضا لبيع أسهم بمليارات الدولارات.

أنهت أسهم MSTR تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع بنسبة 3%، فيما سجل السهم أداء إيجابي طفيف في تداولات ما قبل السوق صباح الاثنين، وفقا لبيانات “Yahoo Finance”

اقرأ أيضا:

القيمة السوقية للبيتكوين الآن أكبر من قيمة شركة قوقل والفضة: التفاصيل

عملة ستيلر (XLM) تحلق عاليا على المستوى الأسبوعي لتصل إلى 0.40 دولار

