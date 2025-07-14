جاك دورسي يطلق تطبيقًا جديدًا لقياس مقدار تعرضك لأشعة الشمس

تام شمس - الاثنين 14 يوليو 2025 11:17 صباحاً - أطلق الرئيس التنفيذي لشركة Block والمؤسس المشارك لتويتر، جاك دورسي، تطبيقًا جديدًا يمنح المستخدمين تقديرًا تقريبيًا لمقدار تعرضهم لأشعة الشمس.

شارك دورسي التطبيق الجديد، الذي يحمل اسم "Sun Day"، مع متابعيه على منصة X يوم الأحد، ووفقًا للورقة البيضاء المنشورة على GitHub، فإن التطبيق "يحسب إنتاج فيتامين D الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية باستخدام نموذج متعدد العوامل قائم على أبحاث علمية".

النسخة التجريبية متاحة عبر TestFlight

التطبيق متاح عبر تطبيق TestFlight التابع لشركة Apple، والذي يتيح للمطورين اختبار النسخ التجريبية من تطبيقاتهم والحصول على ملاحظات المستخدمين قبل الإطلاق الرسمي.

يعتمد التطبيق على خدمات تحديد الموقع لتعقّب مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الحالي وتقدير التعرض لأشعة الشمس بناءً على موقع المستخدم. كما يطلب إدخال معلومات تتعلق بالعمر، ونوع الملابس، ولون البشرة.

ويأخذ التطبيق بعين الاعتبار بيانات إضافية من تطبيق Apple Health، وبيانات تاريخية مثل سجلات فيتامين D المحفوظة في HealthKit.

"يهدف التطبيق إلى تقديم تقديرات دقيقة وشخصية، مع الالتزام بالحذر لضمان السلامة"، بحسب ما ورد في الورقة البيضاء.

التطبيق يعتمد على إدخال يدوي

يتطلب التطبيق إدخالًا يدويًا من المستخدم. يجب على المستخدم الضغط على زر عند الخروج تحت أشعة الشمس، ثم الضغط عليه مجددًا عند العودة إلى الداخل.

أوضح دورسي في رده على أحد المستخدمين على X: "لا يكتشف التطبيق الضوء تلقائيًا. إنه مفتاح تشغيل/إيقاف يدوي"، وأضاف في رد آخر أن التطبيق يُسجّل كل جلسة بعد انتهائها.

تشمل التحسينات المخطط لها في المستقبل إدخال حسابات أدق بناءً على الطول والوزن، وتعديلات موسمية، وربما دمج نتائج تحاليل الدم لفيتامين D الخاصة بالمستخدم.

تطبيق دورسي الثاني خلال أسبوعين

كان دورسي قد أطلق في نهاية الأسبوع الماضي النسخة التجريبية من خدمة مراسلة جديدة لا مركزية تُعرف باسم Bitchat، وتعمل بالكامل عبر تقنية البلوتوث.

وقال حينها إنه قضى عطلة نهاية الأسبوع في تعلّم "شبكات البلوتوث المتشابكة، والنماذج المرحلية لتخزين الرسائل، ونماذج تشفير الرسائل، وغيرها من الأمور التقنية".

وفي منشور له يوم الأحد، رد على مستخدم سأله عما إذا كانت هذه الإطلاقات جزءًا من خطة لإغراق السوق بالتطبيقات ومعرفة ما ينجح، قائلاً: "لا. أنا فقط أتعلم."

كما كشف أنه يستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Block، المسمى "Goose"، في تطوير هذه التطبيقات.