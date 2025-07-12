القيمة السوقية للبيتكوين الآن أكبر من قيمة شركة قوقل والفضة: التفاصيل

حقق سعر البيتكوين (BTC) إنجاز تاريخي هذا الأسبوع، بتسجيله أعلى مستوى سعري على الإطلاق عند نحو 119,000 دولار، ما دفع قيمته السوقية إلى نحو 2.35 تريليون دولار، متجاوزا بذلك شركة “Alphabet” ومعدن الفضة، لتصبح عملة البيتكوين سادس أكبر أصل عالمي حسب بيانات “CompaniesMarketCap”.

ورغم تراجع السعر حاليا بنحو ألف دولار عن الذروة، إلا أن هذا الإنجاز يعكس اتساع حضور البيتكوين على المستوى العالمي، من مشروع لامركزي ناشئ قبل 15 عام إلى أداة مالية مؤسساتية معتمدة من الحكومات ومديري الأصول.

يظهر الترتيب الحالي أن شركة أمازون هي الهدف التالي في ترتيب الأصول من حيث القيمة السوقية، بينما تبقى شركة آبل وميكروسوفت وNVIDIA في صدارة السباق، مع بقاء الذهب متربعا على القمة بقيمة سوقية تفوق 22.5 تريليون دولار.

أما الايثيريوم (ETH)، فقد عاد بقوة هذا الأسبوع، حيث تجاوز مستوى 3000 دولار لأول مرة منذ فبراير، لترتفع قيمته السوقية إلى أكثر من 350 مليار دولار، متقدما على كل من Bank of America وSAP، ويقترب حاليا من تجاوز معدن البلاتين (370 مليار دولار).

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