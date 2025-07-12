عملة ستيلر (XLM) تحلق عاليا على المستوى الأسبوعي لتصل إلى 0.40 دولار

ارتفعت عملة ستيلر (XLM) بنسبة 70% خلال أسبوع، لتصل إلى 0.40 دولار، مدفوعة بزخم ترقية بروتوكول مرتقبة واهتمام متزايد من السوق.

سجلت العملة الرقمية خلال 24 ساعة فقط مكاسب بنحو 25%، مع تجاوز حجم التداول 2.2 مليار دولار.

يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع الترقب لتحديث البروتوكول 23، المقرر التصويت عليه في 14 أغسطس 2025، والذي يهدف إلى تحسين الأداء على شبكة “سوروبان”، منصة العقود الذكية التابعة لستيلر.

وتُعزز الترقية ثقة المستثمرين مع تنامي استخدام الشبكة في التطبيقات الواقعية.

من الناحية الفنية، اخترقت XLM خط اتجاه هبوطي مستمر منذ 2021، وتجاوزت نطاق “بولينجر” العلوي، مع وصول مؤشر التدفق النقدي إلى 90.12، ما يشير إلى تشبع شرائي قوي.

ويُرجح أن تستهدف العملة مستوى 0.681 دولار، مع إمكانية التوجه لاحقا نحو 1.2918 دولار إذا استمر الزخم.

على صعيد النشاط المؤسساتي، قامت “فرانكلين تمبلتون” بترميز 446 مليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية على شبكة ستيلر، في خطوة تعكس تصاعد الثقة المؤسساتية.

ووفقا لـ “DeFiLlama”، ارتفعت القيمة المقفلة في بروتوكولات ستيلر بنسبة 22% خلال يوم واحد، لتصل إلى 120.25 مليون دولار، ما يدعم الاتجاه الصعودي الحالي.

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