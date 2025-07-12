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سجلت الرموز الرقمية المرتبطة بـ NFT أقوى أداء في الربع الثاني من العام، بمتوسط ارتفاع بلغ 55.4%، متفوقة على الايثيريوم والبيتكوين اللذان سجلا 31.4%، رغم تراجع حجم تداول NFT إلى 823 مليون دولار بانخفاض بنسبة 45%.
الصعود قادته العملة الرقمية المشفرة “PENGU” التابعة لمشروع “Pudgy Penguins”، التي ارتفعت من 0.00387 دولار في أبريل إلى 0.01476 دولار بنهاية يونيو، ثم واصلت الصعود إلى 0.229 دولار في يوليو، ما ساهم في وصول القيمة السوقية إلى 1.4 مليار دولار.
ورغم انخفاض حجم التداول، ارتفع عدد معاملات NFT إلى 12.5 مليون، ما يعكس تحوّل السوق نحو مقتنيات منخفضة التكلفة.
ويفسر المحللون هذا التباين بانتقال اهتمام المتداولين إلى الرموز السائلة المرتبطة بـNFT بدلا من الأصول غير السائلة، في ظل تراجع شهية السوق لصور JPEG التقليدية.
أظهرت بيانات “Artemis” تراجع في رموز الأصول الحقيقية (-50.6%) ومشاريع البيانات (-47.4%)، ما يعزز مكانة رموز NFT كأحد أبرز الرابحين خلال الربع الثاني 2025.
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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قيمة الرموز الرقمية المرتبطة بـ NFT بشكل ملحوظ ومشروع PENGU يقود الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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