اعلان شركة Tether أنها ستوقف دعم عملتها المستقرة على خمس شبكات بلوكشين قديمة: التفاصيل

أعلنت شركة “Tether” عن إيقاف دعم عملتها الرقمية المستقرة USDT على خمس شبكات بلوكشين تعتبرها قديمة، وهي:

Omni Layer، وBitcoin Cash SLP، وKusama، وEOS، وAlgorand

وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

ووفقا للإعلان الصادر في 11 يوليو، ستتوقف عمليات الاسترداد ويتم تجميد الرموز الرقمية المتبقية على هذه الشبكات بشكل نهائي.

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وصفتها الشركة بتحسين البنية التحتية، والتي تهدف إلى مواكبة تغيرات سلوك المستخدمين وتوجيه الموارد نحو شبكات أكثر فاعلية من حيث الأداء وقابلية التوسع.

ويُعد هذا التحرك استكمالا لعملية انسحاب تدريجية بدأت منذ عام 2023، عندما أوقفت الشركة سكّ العملات على شبكة:

Bitcoin Cash وKusama وOmni Layer

ثم لاحقا على Algorand وEOS، هذه الأخيرة أصبحت تُعرف الآن باسم Vaulta.

ورغم توقف عمليات الإصدار على تلك الشبكات، واصلت التيثر حتى وقت قريب السماح باسترداد العملات المتداولة عليها.

ومع القرار الجديد، ستُغلق هذه المرحلة بالكامل.

أوضح “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لـ “Tether”، أن هذا التحرك يُمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات السريعة في منظومة الأصول الرقمية. وأضاف:

إيقاف دعم هذه الشبكات القديمة يسمح لنا بالتركيز على بنى تحتية أكثر تقدما، تتمتع بقابلية توسع ونشاط أكبر على مستوى المجتمع والمطورين، وهي مقومات أساسية لتعزيز تبني العملات المستقرة عالميا.

وأشارت الشركة إلى أن الشبكات المستبعدة كانت أساسية في المراحل الأولى من توسع USDT، لكنها شهدت تراجع كبير في الاستخدام وحجم التداول في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، لا تزال USDT تحتفظ بمكانتها كأكبر عملة مستقرة في السوق، بقيمة سوقية تقارب 160 مليار دولار.

في إطار التوجهات المستقبلية، تعتزم التيثر تعزيز دعمها للشبكات الناشئة من الطبقة الثانية، مثل شبكة “لايتنينغ”، إلى جانب شبكات البلوكشين عالية الأداء، بهدف تحسين سرعة المعاملات، والتشغيل البيني، وتوسيع اعتماد العملات المستقرة.

ونصحت “Tether” المستخدمين الذين يحتفظون بـUSDT على الشبكات المتأثرة، بالسحب أو طلب تحويلها إلى شبكات مدعومة قبل الموعد النهائي.

كما يمكن للمستخدمين الذين لا يمكنهم الاستفادة من خدمات التيثر مباشرة اللجوء إلى مقدمي خدمات من جهات خارجية.

وأكدت الشركة التزامها بتوسيع نطاق تكاملات جديدة لتحسين البنية التحتية لـUSDT وتلبية متطلبات السوق العالمية المتجددة.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يحقق أعلى سعر له على الإطلاق وسوق العملات البديلة يستعد لمرحلة الصعود!

ثروة “ساتوشي ناكاموتو” تتجاوز ثروة “مايكل ديل” بعد اقتراب سعر البيتكوين من 118 ألف دولار

