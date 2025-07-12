سعر البيتكوين يحقق أعلى سعر له على الإطلاق وسوق العملات البديلة يستعد لمرحلة الصعود!

في تحرّك لافت، سجّل سعر البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 118,856.47 دولار، مدفوع بزخم قوي دفع السوق نحو مرحلة ارتفاع تُنذر بمزيد من المكاسب.

انطلقت هذه الموجة الصاعدة بعد ارتفاع سعر البيتكوين من حدود 113,000 دولار، ما مهّد الطريق لتحقيق رقم قياسي جديد، فيما يُتداول السعر حاليا بالقرب من 117,000 دولار.

وفقا لتحليلات صادرة عن “Glassnode”، فإن صافي الربح والخسارة غير المحققة لحاملي بيتكوين على المدى الطويل (NUPL) لا يزال دون مستوى الذروة، عند 0.69.

وهذا يشير إلى أن السوق لم يبلغ بعد ذروة الحماس المعتادة التي تسبق نهايات الدورات الصاعدة، ما يعزز فرضية استمرار الارتفاع.

في الدورة السابقة، تجاوز هذا المؤشر مستوى 0.75 لمدة 228 يوم، في حين لم يتجاوزه في الدورة الحالية إلا لمدة 30 يوم، وهو فارق يُبرز احتمالية وجود مجال أكبر للنمو.

الهدف التالي الذي تترقبه الأسواق هو 158,000 دولار، وهو مستوى تقني لم يُختبر بعد ويُمثل الحد الأعلى للنطاق المتوقع في هذه الدورة.

وقد تزامن صعود البيتكوين مع اختراق سعر الإيثيريوم لحاجز 3000 دولار، ما يشير إلى بداية تحرك أوسع في سوق العملات الرقمية البديلة.

أداء الإيثيريوم القوي قد يكون مقدّمة لموجة صاعدة قد تشمل باقي الأصول الرقمية، إذ يُرجّح أن تتفوق بعض العملات البديلة على البيتكوين في المرحلة المقبلة.

ورغم النشاط اللافت في سوق العملات البديلة، تبقى الأنظار موجهة نحو البيتكوين كمؤشر رئيسي للاتجاه العام.

فالوصول إلى النطاق السعري البالغ 116,600 دولار يشير إلى أن السعر يقترب مجددا من المستويات العليا ويدخل مستوى النطاقات السحرية، وهو ما يعزز التوقعات ببلوغ سعر البيتكوين مستوى 158,000 دولار، الذي يُمثّل على الأرجح المحطة النهائية لهذه الدورة الصعودية ما لم تظهر مفاجآت غير متوقعة.

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