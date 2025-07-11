ثروة “ساتوشي ناكاموتو” تتجاوز ثروة “مايكل ديل” بعد اقتراب سعر البيتكوين من 118 ألف دولار

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تشير بيانات “Arkham Intelligence” و”Forbes” إلى أن “ساتوشي ناكاموتو”، المؤسس المجهول لعملة البيتكوين، بات يمتلك ثروة تتجاوز صافي ثروة “مايكل ديل”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Dell Technologies”.
وبحسب التقديرات، يمتلك ناكاموتو نحو 1.1 مليون بيتكوين، تقدر قيمتها حاليا بأكثر من 129 مليار دولار، في حين تبلغ ثروة “مايكل ديل” حوالي 125 مليار دولار، وفقا لتصنيف “Forbes” اللحظي للمليارديرات.
وقد سجل سعر البيتكوين رقم قياسي جديد تجاوز 118,839 دولار، مرتفعة بنسبة 26% منذ بداية العام، ونحو 105% خلال 12 شهر، بحسب بيانات “TradingView”.
ويرى محلل صناديق الاستثمار في “بلومبرغ”، أن “ساتوشي” قد يصبح ثاني أغنى شخص في العالم إذا واصلت عملة البيتكوين نموها السنوي عند 50%، متجاوزة ثروات كبار المليارديرات مثل “وارن بافيت” (143 مليار دولار) و”مارك زوكربيرغ” (251 مليار دولار).
يُشار إلى أن البيتكوين الذي يُعتقد أن “ساتوشي” قام بتعدينه في السنوات الأولى يمثل نحو 5% من العرض الكلي، ولم تُحرّك منذ اختفائه عام 2010، مما يعزز الغموض حول هويته ودوافعه.
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