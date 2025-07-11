شركة "SharpLink" تستثمر 25.7 مليون دولار في الايثيريوم وتتبنى عملة ETH كأصل احتياطي

أعلنت شركة “SharpLink” المدرجة في بورصة ناسداك تحت إسم “SBET” عن الاستحواذ على مبلغ 10 آلاف ايثيريوم لتصبح بذلك أكبر شركة مدرجة تعتمد الإيثيريوم (ETH) كأصل احتياطي رئيسي.

تم الكشف عن الخبر بعد توقيع الشركة لاتفاقية مع مؤسسة الايثيريوم لشراء مبلغ 10,000 ETH بقيمة 25.72 مليون دولار (بسعر 2,572.37 دولار لكل ETH).

أُنجزت الصفقة على شبكة الايثيريوم الرئيسية في 10 يوليو 2025.

أكد “جوزيف لوبين” أحد مؤسسي الايثيريوم أن الخطوة تعكس التزاما طويل الأجل بدعم الإيثيريوم، عبر تحصيص وإعادة تحصيص الأصول لتعزيز لامركزية الشبكة واستدامتها.

من جهتها أكدت شركة “SharpLink”، التي تتخذ من مينيابوليس مقرا لها، عن تقديم حلول مبتكرة في قطاع الألعاب والمراهنات، مدعومة ببنية الويب 3 والعقود الذكية.

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