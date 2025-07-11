إياك والترويج: كشف مشروع احتيالي لتوكن مزعوم باسم "غرفة الفاتيكان"

تام شمس - الجمعة 11 يوليو 2025 06:51 مساءً - نفى معهد الأعمال الدينية (IOR)، المعروف باسم بنك الفاتيكان، أي صلة له بمشروع عملة رقمية مزيف يدّعي ارتباطه بالمؤسسة.

التوكن المزيف، المسمى "توكن غرفة الفاتيكان" (VCT)، تم الترويج له عبر موقع إلكتروني تصيّدي احتيالي يزعم تقديم "دعوة رسمية للانضمام إلى واحدة من أندر المؤسسات الاقتصادية في العالم". وادّعى المروّجون أن "غرفة تجارة الفاتيكان" تستقبل متقدمين جدد "لأول مرة منذ جيل كامل".

وقد وصل التزييف إلى حد تضمين الرقم الحقيقي لبنك الفاتيكان على الموقع. وأكّد ممثل للبنك في مكالمة مع Cointelegraph أن "المشروع احتيالي"، نافياً وجود أي علاقة له به.

كشف احتيال توكن "غرفة تجارة الفاتيكان"

لم تجد Cointelegraph أي مؤسسة تُدعى "غرفة تجارة الفاتيكان" داخل الفاتيكان. ولإضفاء طابع المصداقية، أُضيف رابط حديثاً إلى صفحة بنك الفاتيكان في ويكيبيديا، يزعم أن "غرفة التجارة" أنشئت عام 1950.

لكن الرابط مُحدد باللون الأحمر، ما يدل على أنه لا يحتوي على مصدر موثوق ويُحتمل أن يكون تخريبًا لمحتوى الصفحة. ويُظهر سجل التعديلات أن الإضافة تمت في 11 يونيو كجزء من تعديل ثانٍ للصفحة.

وعد موقع المشروع الأعضاء المقبولين بالحصول على فرص لقاء مع مستثمرين خاصين، وخدمات حفظ أصول، إلى جانب "الاعتراف والمصداقية". كما وُعدوا بأولوية في شراء توكن VCT المزيف، والوصول إلى عروض أصول مُرمّزة، وحضور فعاليات حصرية.

الموقع الإلكتروني المزيف لغرفة تجارة الفاتيكان. المصدر: غرفة تجارة الفاتيكان

معايير الأهلية تثير الشكوك

يذكر الموقع معايير صارمة لقبول الأعضاء، من بينها أن يكون للمتقدم "شركة أو مشروع مُسجّل رسميًا ومتوافق مع القوانين المحلية والدولية". وتتطلب الشركات التقليدية إيرادات سنوية لا تقل عن 100,000 يورو (117,000 دولار)، بينما يجب أن تمتلك مشاريع الكريبتو ما لا يقل عن 300,000 يورو من القيمة المقفلة أو 500,000 يورو من حجم التداول المجمع خلال 12 شهرًا.

ويُتوقع من المتقدمين أيضًا التوافق الأخلاقي مع "القيم الأساسية" للمؤسسة، التي تشمل الشفافية، والوصاية المالية، والشمول المالي، والاستدامة.

ويزعم المروّجون أن توكن VCT سيمنح المستثمرين فرصة المشاركة في "النمو الاقتصادي لغرفة تجارة الفاتيكان"، وأنه مدعوم بمحفظة متنوعة من الأصول المُرمّزة ومبادرات واقعية.

ووفقًا للموقع، فإن إجمالي المعروض من التوكن يبلغ 10 ملايين وحدة، بسعر 25 يورو لكل منها. ومن هذا المعروض، تم تخصيص 3 ملايين توكن أي نحو الثلث لصندوق احتياطي يُستخدم لتمويل "التطوير المستقبلي والاستقرار التشغيلي".

زر "شراء التوكن" في الموقع يعيد توجيه المستخدم إلى صفحة محفظة Coinbase. لكن الرابط يأتي من نطاق فرعي هو vaticantrade.cb.id، ما يشير إلى أن الموقع كان يؤدي في الأصل إلى صفحة محذوفة ضمن نطاق Coinbase الرسمي.

تسمح Coinbase للمستخدمين بإنشاء نطاق فرعي من نوع username.cb.id مجانًا دون الحاجة إلى التحقق من الهوية (KYC)، بفضل تكاملها مع خدمة Ethereum Name Service المُرمز (ENS). وحتى لحظة النشر، لم ترد Coinbase على طلب Cointelegraph للتعليق.

تأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من قضايا الاحتيال البارزة في عالم الكريبتو. ففي يناير، وُجّهت إلى القس الأميركي فرانسير أوباندو بينيلو 26 تهمة بالاحتيال بزعم سرقة أموال من أكثر من 1,500 مستثمر، عبر مخطط يُدعى "Solano Fi" زعم أنه جاءه في حلم وهي تهم قد تكلّفه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.