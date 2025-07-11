الكونغرس الأمريكي يستعد لـ"أسبوع العملات المشفرة" وسط دعوات الصناعة للإسراع في التشريع

تام شمس - الجمعة 11 يوليو 2025 05:20 مساءً - يستعد مجلس النواب الأمريكي لما أطلقت عليه القيادة الجمهورية اسم "أسبوع العملات المشفرة"، وهي دفعة تشريعية تمتد من يوم الإثنين إلى الجمعة المقبلين، وقد تعيد رسم ملامح تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

تتناول حلقة هذا الأسبوع من بودكاست Byte-Sized Insight الرهانات السياسية الكامنة وراء هذه القوانين، إلى جانب جهود الضغط المكثفة من قبل الصناعة، والسؤال المطروح حول ما إذا كان الدعم من الحزبين سيكون كافيًا لدفع هذه التشريعات نحو الإقرار.

من المقرر أن يناقش المشرّعون ثلاثة مشاريع قوانين بارزة، قد يتم التصويت عليها خلال الأسبوع. أولها قانون CLARITY، الذي يهدف إلى تحديد صلاحيات الهيئات التنظيمية في سوق العملات المشفرة. يليه قانون GENIUS، الذي ينشئ إطارًا قانونيًا للعملات المستقرة في الولايات المتحدة وقد تم تمريره بالفعل في مجلس الشيوخ. أما القانون الثالث فهو قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والذي يهدف إلى حظر إصدار عملة رقمية رسمية للبنك المركزي الأمريكي.

وضوح تنظيمي للعملات المشفرة

مايسون ليناو، مدير مجتمع منظمة Stand With Crypto، وهي مؤسسة غير ربحية مدعومة من Coinbase، أكّد أن قطاع العملات المشفرة يرى هذه اللحظة كفرصة حاسمة، وقد تكون نقطة تحول حقيقية. وصرّح ليناو قائلًا: "نشهد زخمًا غير مسبوق، واهتمامًا وتركيزًا مذهلين، بالإضافة إلى دعم واسع من كلا الحزبين لقضية العملات المشفرة." وأضاف: "لكن الحاجة إلى التحرك العاجل حقيقية للغاية... وبينما نمتلك هذا الزخم، يجب علينا أن نضمن إنجاز هذه المهمة."

قبل أيام فقط من بدء جلسات الكونغرس، قدّمت Stand With Crypto إلى جانب أكثر من 65 شركة ومجموعة مناصرة رسالة جماعية تحث أعضاء مجلس النواب على دعم قانون CLARITY. وأقرّ ليناو بأن الجدل السياسي حول العملات المشفرة يزداد سخونة، مؤكدًا أن القانون يجيب على أسئلة عالقة منذ سنوات بشأن الصلاحيات التنظيمية وحماية المستهلكين. وقال: "هذا القانون يوضح كل شيء: ما هي صلاحيات هيئة SEC؟ وماذا تفعل لجنة CFTC؟ كيف تبدو عمليات إطلاق التوكنات؟ وما هو المقصود باللامركزية؟"

العملات المشفرة والسياسة

وتابع: "من المؤسف أن البعض حاول تسييس قضية العملات المشفرة، لكنها في جوهرها قضية تحظى بدعم واسع من الحزبين. وعندما ننظر إلى الأرقام، نجد أن أكثر من 50 مليون أمريكي يمتلكون عملات مشفرة، ولدينا 2.2 مليون مناصِر ضمن مجتمع Stand With Crypto، وأكثر من 70,000 رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قبل التصويت الأخير."

نظرًا لأن قانون CLARITY ومشاريع القوانين الأخرى تواجه نافذة ضيقة قبل عطلة الكونغرس، فإن الأسبوع المقبل قد يمثل الفرصة الأوضح والأقوى حتى الآن أمام صناعة العملات المشفرة لتشكيل مسار التشريعات الأمريكية.

ورغم هذه الفرصة، تبقى الرهانات مرتفعة. وحذر ليناو المشرّعين بقوله: "إذا لم يتم تمرير هذا القانون... فستبقى كل الأسئلة التي طرحناها لسنوات بلا إجابة."v

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