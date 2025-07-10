شبكة بينانس تُنجز الحرق الفصلي رقم 32 وتحذف 1.6 مليون عملة BNB؟

أعلنت شبكة بينانس عن إتمام الحرق الفصلي رقم 32، والذي أسفر عن إزالة نحو 1.595 مليون عملة BNB من المعروض المتداول، بقيمة تقديرية تبلغ 1.024 مليار دولار.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحرق التلقائي الذي يهدف إلى تقليص إجمالي العرض إلى 100 مليون BNB.

تعتمد آلية الحرق على عدد الكتل المُنتجة ومتوسط سعر العملة، ما يمنح العملية شفافية ويمكن التنبؤ بنتائجها.

وبحسب بينانس، ستُنفّذ عمليات الحرق المستقبلية مباشرة على شبكة بينانس الذكية (BSC)، في إطار مبادرة دمج الشبكات وإيقاف سلسلة Beacon.

دعم محتمل لسعر BNB:

قد يساهم تقليص العرض في دعم سعر BNB، لا سيما في ظل دخول مؤسسات كبرى إلى السوق.

شركة “Nano Labs”، على سبيل المثال، اشترت 74,315 BNB بقيمة 50 مليون دولار، وتعتزم توسيع احتياطيها إلى مليار دولار.

يُعزز هذا الطلب المؤسساتي التوقعات بارتفاع محتمل في السعر، إذا تواصل الاتجاه التصاعدي للاعتماد المؤسساتي.

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