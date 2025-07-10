شركة “Ant” تتعاون مع “Circle” لاعتماد USDC على شبكتها العالمية: التفاصيل

تعمل شركة “Ant International”، الذراع العالمي لمجموعة Ant المدعومة من “جاك ما”، على دمج العملة الرقمية USDC المستقرة الصادرة عن “Circle” في منصتها الخاصة بالبلوكشين، وفقا لمصادر مطلعة.

ويأتي هذا التوجّه بعد تنامي القبول التنظيمي للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، وصدور تشريعات واضحة تنظم هذا النوع من الأصول الرقمية.

يمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز استخدام الأصول الرقمية المنظّمة، خصوصا في المدفوعات العابرة للحدود وخدمات الخزانة، وهي مجالات تسعى “Ant” إلى ترسيخ وجودها فيها.

وتخطط الشركة أيضا للحصول على تراخيص عملات رقمية مستقرة في سنغافورة، هونغ كونغ، ولوكسمبورغ.

الدعم التنظيمي يسرع التوسع:

تستفيد شركة “Circle” من زخم تنظيمي إيجابي في الولايات المتحدة بعد إدراجها في البورصة في يونيو، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 500% منذ الاكتتاب العام.

كما أعلنت الشركة عن شبكة مدفوعات جديدة مخصصة للمؤسسات المالية.

يُذكر أن “Ant International” عالجت أكثر من تريليون دولار من المعاملات في عام 2024، ثلثها عبر شبكتها البلوكشين الخاصة.

ومن المتوقع أن تسهم USDC في توسيع قدرات المنصة، خصوصا مع دعمها المتزايد من بنوك كبرى مثل “HSBC”، و”JPMorgan”، و”BNP Paribas”.

بعد تعثر طرحها العام في 2020، عملت “Ant” على إعادة هيكلة أعمالها، وحققت وحدتها الدولية إيرادات بنحو 3 مليار دولار في 2024.

وتُقدّر قيمة طرحها العام المحتمل في بورصة “هونغ كونغ” بين 8 و24 مليار دولار.

تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يشهد ازدياد اهتمام الشركات العالمية بإصدار أو اعتماد عملات رقمية مستقرة، في ظل تزايد الطلب على أصول رقمية آمنة ومُنظمة.

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