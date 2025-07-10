الرئيس التنفيذي للريبل مصرحا: هناك طفرة بقيمة تريليون دولار مرتقبة في سوق العملات المستقرة

توقّع “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، أن سوق العملات الرقمية المستقرة مرشّح للنمو بما يصل إلى عشرة أضعاف خلال السنوات المقبلة، لتتجاوز قيمته تريليون دولار، مقارنة بنحو 260 مليار دولار حاليا.

وأوضح في مقابلة مع CNBC أن شركة الريبل دخلت هذا القطاع مدفوعة باستخدام العملات الرقمية المستقرة في المدفوعات المؤسساتية، قبل أن تطلق عملتها الرقمية المستقرة RLUSD المدعومة بالدولار.

بنك BNY Mellon يدعم العملة المستفرة RLUSD:

في خطوة لافتة، أعلنت شركة الريبل أن بنك نيويورك “BNY Mellon” سيتولى إدارة السيولة والاحتياطي الداعمة لعملة RLUSD، ما يوفر غطاء مصرفي مرموق للعملة.

ويضمن البنك إمكانية استرداد العملة بنسبة 1:1 بالدولار، بما يتماشى مع معايير صناديق سوق المال.

تأتي هذه الشراكة ضمن توسع تدريجي للبنك في مجال الأصول الرقمية منذ عام 2021، وقد أطلقت شركة الريبل عملتها الرقمية المستقرة على شبكتي الايثيريوم وXRP Ledger في ديسمبر 2024.

هذا وتشير توقعات مؤسسات كبرى مثل “ستاندرد تشارترد” إلى وصول سوق العملات المسقترة إلى 2 تريليون دولار بحلول 2028، في حين ترى “بيرنشتاين” أنه قد يبلغ 4 تريليون خلال عشر سنوات.

في المقابل، يبدي “جي بي مورغان” تحفظ، متوقعا نمو محدود يصل إلى 500 مليار دولار فقط بحلول 2028، معتبرا أن التوسع الكبير لا يزال مبكر بسبب ضعف الاستخدام الفعلي.

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