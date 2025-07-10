دونالد ترامب الابن يستثمر في شركة تسويق تحوّلت إلى خزانة بيتكوين

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - كشف دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، عن استثماره في شركة Thumzup Media Corp، وهي شركة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحولت مؤخرًا إلى استراتيجية خزانة بيتكوين (BTC).

وبحسب وكالة Bloomberg، يمتلك ترامب الابن حاليًا 350,000 سهمًا في الشركة، بقيمة تقدر بحوالي 3.3 مليون دولار، ويُتداول السهم حاليًا عند سعر يبلغ نحو 9.50 دولارات.

سعر سهم Thumzup الحالي ونظرة عامة على أدائه. المصدر: Yahoo Finance

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في نوفمبر 2024 على استخدام البيتكوين كأصل احتياطي في الخزانة، من خلال التصريح بشراء ما يصل إلى مليون دولار من BTC. وعلّق الرئيس التنفيذي للشركة، روبرت ستيل، قائلًا:

"مع إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) المعتمدة حديثًا، والدعم المتزايد من المستثمرين المؤسسيين، نرى أن البيتكوين يمثل إضافة قوية لاستراتيجية خزينتنا. فندرته ومقاومته للتضخم تعززان دوره كأصل موثوق للحفاظ على القيمة."

وفي مايو، قدمت الشركة أيضًا تسجيلًا عامًا شاملًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لجمع 200 مليون دولار عبر أدوات الدين والأسهم لتمويل المزيد من عمليات شراء البيتكوين.

حجم حيازة Thumzup من البيتكوين على مرّ الوقت. المصدر: BitcoinTreasuries

تُظهر بيانات موقع BitcoinTreasuries أن Thumzup تمتلك حاليًا 19.11 بيتكوين، تزيد قيمتها عن 2.1 مليون دولار، بدأت في تجميعها منذ يناير الماضي.

أدى انتشار نموذج "خزينة البيتكوين" بين الشركات منذ عام 2024 إلى إثارة جدل بين المحللين حول استدامة هذا التوجه المؤسسي، وما إذا كانت هذه المؤسسات قادرة على الاستمرار أم ستنهار وتُشعل موجة هبوط طويلة في السوق.

محللون وأنصار البيتكوين يشككون في قدرة "المقلدين" على الصمود

اشتهر مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة Strategy، بفكرة استخدام البيتكوين كأصل خزينة بعدما أعاد توجيه شركته المتخصصة بالبرمجيات الاستخباراتية نحو هذا النموذج في عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، اعتمدت 258 جهة مؤسسية البيتكوين كجزء من احتياطياتها، بما في ذلك مدراء أصول، وشركات عامة وخاصة، وأمناء حفظ عملات مشفرة، وهيئات حكومية، وفقًا لموقع BitcoinTreasuries.





تفصيل لأنواع المؤسسات التي تحتفظ بالبيتكوين ضمن ميزانياتها. المصدر: BitcoinTreasuries

لكن بعض المحللين يرون أن هذا الاتجاه غير مستدام، وأن العديد من الشركات التي تحاول تقليد Strategy ستفشل، بسبب افتقارها إلى الإيمان الحقيقي بجدوى الأصل الرقمي المحدود العرض.

من جانبه، قال ماكس كايسر، أحد أبرز أنصار البيتكوين، إن سايلور وشركته خاضوا اختبارات السوق الحقيقية ونجوا من دورات هبوطية سابقة، وواصلوا التراكم على المدى الطويل، على عكس شركات الخزينة الأحدث التي لم تواجه بعد تراجعًا حادًا في السوق.

كما أشار تقرير صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Breed في يونيو إلى أن معظم شركات الخزينة البيتكوينية لن تتمكن من البقاء، وقد تدخل في "دوامة موت" بمجرد أن يبدأ سعر البيتكوين بالانخفاض.