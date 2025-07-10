دائن صيني يعترض على طلب FTX بوقف المدفوعات في الدول المقيّدة

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - قدّم دائن صيني اعتراضًا على طلب من تركة FTX يسعى إلى تعليق المدفوعات للمقيمين في ولايات قضائية تفرض قيودًا قانونية أو تنظيمية على معاملات العملات المشفرة، وذلك وفقًا لوثائق محكمة قُدمت يوم الثلاثاء.

وأوضح الدائن، ويي وي جي (Weiwei Ji)، أنه رغم إقامته في سنغافورة، إلا أنه تم تصنيفه كدائن صيني بسبب حيازته جواز سفر صيني. وأشار جي إلى أن الاعتراض قُدّم نيابة عنه وعن مجموعة متزايدة من الدائنين الصينيين يُقدّر عددهم بأكثر من 300 شخص، وفقًا للوثائق.

مقتطف من اعتراض ويي وي جي. المصدر: Kroll

ويستند الاعتراض إلى حجتين أساسيتين:

أولًا، أن تسويات FTX تتم بالدولار الأمريكي، وهو وسيلة قانونية معتَمدة للسداد.

ثانيًا، أن توزيع العملات المشفرة قانوني في الصين، حيث تُعتبر الأصول الرقمية "ملكية شخصية".

وقال جي في الاعتراض:

"تملك عائلتي أربع حسابات موثقة عبر KYC بمطالبات تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليون دولار أمريكي... وقد امتثلنا بالكامل لجميع المتطلبات الإجرائية بموجب خطة السداد. أما الطلب المقترح حاليًا، فيُعرّض حقنا في الاستلام للخطر بشكل تعسفي وغير عادل."

تفاصيل طلب تركة FTX

كانت تركة FTX قد تقدّمت بطلب في 2 يوليو لتعليق المدفوعات للمقيمين في الدول المصنّفة كمقيّدة، بحجة أن:

"إجراء توزيعات مالية من قبل صندوق استرداد FTX لصالح مقيمين في ولايات قضائية تُخالف هذه القيود القانونية قد يُعرّض المديرين والمسؤولين لعقوبات مالية وشخصية، وقد تصل حتى العقوبات الجنائية بما في ذلك السجن."

وحددت التركة في طلبها 49 دولة ذات قوانين غامضة أو مقيّدة بشأن العملات المشفرة، ما قد يخلق تعقيدات قانونية دولية ومخاطر محتملة عند إجراء التحويلات.

وقد رُفع هذا الطلب إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير. وبحسب البيانات، فإن 5% من قيمة المطالبات المسموح بها تعود لمقيمين في تلك الدول المقيّدة.

وبالإضافة إلى الصين، شملت قائمة الدول المحتملة المقيّدة: روسيا، ومصر، وأفغانستان، وتونس، وزيمبابوي، وأوكرانيا، ومولدوفا.

وقد استُخدمت مولدوفا كمثال في الطلب، حيث أشار إلى أن:

"ممارسة نشاط تقديم خدمات متعلقة بالأصول الرقمية داخل أراضي جمهورية مولدوفا يُعد جريمة جنائية، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها هذه الخدمات نشاطًا ثانويًا."

بدأت تركة FTX بعمليات السداد في 18 فبراير، بدءًا من فئة "المدفوعات المُيسّرة" (Convenience Class). وتم حساب قيمة المدفوعات استنادًا إلى أسعار الأصول الرقمية وقت انهيار المنصة في نوفمبر 2022، وهو قرار أثار استياء بعض الدائنين الذين اعتبروه مجحفًا.