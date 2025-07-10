هدايا سنوب دوغ على تيليغرام تنفد خلال 30 دقيقة: هل عادت موجة الـNFT؟

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - باع مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ مجموعة تقارب المليون من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) عبر منصة تيليغرام خلال 30 دقيقة فقط يوم الأربعاء، في خطوة بدت وكأنها تتحدى الرأي السائد بأن صناعة NFT قد "ماتت".

المجموعة الجديدة، التي تحمل اسم "الهدايا الرقمية" وتتكون من حوالي 996,000 رمز NFT، تعمل على بلوكتشين TON، واستُلهمت من "أسلوب سنوب الأيقوني"، وحققت مبيعات بقيمة 12 مليون دولار، بحسب مؤسس تيليغرام بافل دوروف في منشور له على منصة X يوم الأربعاء.

وأضاف دوروف:

"عملية سك الرموز على البلوكتشين وسوق التداول الثانوي ستنطلق خلال 21 يومًا. الأمور ستصبح جنونية!"

تضمنت المجموعة رموزًا لعناصر مثل سيارات كلاسيكية، وحقائب "ستايل"، وكلب رقمي، وأشياء مرتبطة بالماريجوانا، بالإضافة إلى مزيج من الرموز والعناصر الأخرى. وتُعتبر "هدايا تيليغرام" صورًا متحركة يمكن عرضها على الملف الشخصي أو تحويلها إلى عملة التطبيق الداخلية المعروفة باسم "Stars".

سنوب دوغ يُطلق أغنية جديدة بالتزامن مع مجموعة NFT

سنوب دوغ أيضًا أغنية جديدة بعنوان "Gifts" إلى جانب فيديو موسيقي يستعرض جميع الرموز القابلة للتجميع.

أشاد مستخدمو وسائل التواصل ويوتيوب بالتعاون بين سنوب دوغ وتيليغرام واعتبروه "أسطوريًا"، بينما رأى آخرون أن نفاد المجموعة بالكامل يُعد إشارة إيجابية لصالح سوق الـNFT، الذي يعاني هذا العام من تباطؤ في حجم التداول والمبيعات.

ففي أبريل الماضي، أفاد تقرير Cointelegraph أن حجم تداول الـNFT تراجع بنسبة 61% في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بـ4.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.

وخلال آخر 30 يومًا، أظهرت بيانات CryptoSlam أن حجم المبيعات تراجع بنسبة 41% ليصل إلى أكثر من 403 ملايين دولار، مع انخفاض عدد المعاملات بأكثر من 55%.

هل تشعل مجموعة سنوب دوغ موجة جديدة في سوق NFT؟

أشار مستخدم على منصة X يُدعى Zenith، وهو المسؤول عن قسم NFT في مشروع TON، إلى أن هدايا تيليغرام الأصلية ليست جديدة، وقد ظهرت لأول مرة على الأقل في يناير الماضي مع إطلاق مجموعة Plush Pepe.

لكنّه أضاف: "ردود الفعل الإيجابية على مجموعة سنوب دوغ قد تمثل بداية سردية جديدة في سوق NFT"، رغم أنه أقر بأن "الأمر من الناحية التقنية قد لا يعني شيئًا بالضرورة".

وقال Zenith:

"الشيء الفريد في هدايا تيليغرام هو إمكانية عرضها على الملف الشخصي، وهي ميزة لا تمتلكها معظم مجموعات NFT."

وأضاف:

"لن أُفاجأ إن سعت علامات تجارية شهيرة أو مشاريع Web3 لإطلاق هداياها الرقمية الخاصة أيضًا. السؤال الآن هو: هل سيفعلون ذلك؟ لا أعلم بصراحة، لكني أحب التكهن."

سنوب دوغ من أوائل الداعمين لسوق NFT

يُعتبر سنوب دوغ من أوائل النجوم الذين دخلوا سوق الرموز غير القابلة للاستبدال منذ بداية انتشارها الواسع في عام 2021.

وفي يونيو 2023، أطلق سلسلة Snoop Dogg Passport Series، وهي مجموعة NFT تمنح حامليها إمكانية الوصول إلى محتوى حصري مثل لقطات ما خلف الكواليس وصور نادرة.

كما أطلق في فبراير 2022 مجموعة The Doggies بالتعاون مع مشروع الميتافيرس The Sandbox.